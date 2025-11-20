Organizacije za zaštitu d‌jece i potrošača pozvale su roditelje da tokom predstojeće praznične sezone izbjegavaju kupovinu igračaka zasnovanih na vještačkoj inteligenciji (AI), upozoravajući da takvi proizvodi mogu da predstavljaju ozbiljan rizik po bezbjednost i razvoj d‌jece.

U savjetodavnom saopštenju koje je objavila organizacija "Fairplay", a koje je potpisalo više od 150 stručnjaka i organizacija, navedeno je da se ove igračke, namijenjene d‌jeci koja su starija od dve godine, oslanjaju na modele AI koji su se u prošlosti pokazali štetnim po d‌jecu i tinejdžere, prenio je AP.

"Fairplay" je naveo da AI četbotovi mogu da podstaknu opsesivnu upotrebu, pokrenu seksualno eksplicitne razgovore i da daju opasne savjete koji uključuju nasilje, samopovređivanje ili rizično ponašanje.

Organizacija je upozorila da se te igračke često prodaju kao obrazovne, ali da u praksi mogu da potisnu kreativnu igru i naruše odnose d‌jece sa vršnjacima i roditeljima.

Stručnjaci ističu da su mala d‌jeca posebno ranjiva, jer intuitivno vjeruju likovima koji d‌jeluju ljubazno i prijateljski.

Organizacija koja svake godine objavljuje izvještaj o opasnim igračkama, "U.S. PIRG", takođe je ove sezone upozorila na rizike povezane sa AI igračkama.

Njihovo testiranje otkrilo je da pojedine igračke daju detaljne odgovore o seksualnim temama, savjetuju gd‌je dijete može da pronađe šibice ili noževe, ili pokazuju znake emocionalne manipulacije - bez adekvatnih roditeljskih kontrola.

Stručnjaci za razvoj d‌jece upozoravaju da AI igračke ometaju maštovitu igru, koja je ključna za razvoj kreativnosti, jezika i izvršnih funkcija.

"Još ne znamo sve posljedice, ali je vjerovatno da AI preuzima maštoviti rad koji dijete inače samo obavlja", rekla je lekarka Dana Saskind.

Proizvođači AI igračaka tvrde da razvijaju snažne bezbjednosne mehanizme i da unapređuju sisteme filtriranja sadržaja.

Uprkos njihovim uvjeravanjima, organizacije za zaštitu d‌jece preporučuju roditeljima da za praznike biraju tradicionalne, analogne igračke.

"D‌jeci je potrebna prava, ljudska interakcija. Najbolje igračke su one koje podstiču maštu, a ne one koje je zamjenjuju", rekla je navela je Saskind.