Influenseri na udaru: TikTok uvodi nove opcije za korisnike

TikTok je najavio novu opciju koja korisnicima omogućava da odrede količinu video-sadržaja generisanog vještačkom inteligencijom na svojim fidovima.

Ovo je značajan korak u trenutku kada platformu preplavljuju AI alati poput OpenAI-jevog Kora generatora videa i Guglovog Veo 3 sistema.

Kako prenosi Gardijan, TikTok je otkrio da se na mreži već nalazi više od 1,3 milijarde videa označenih kao AI-generisani, dok se svakog dana na platformu otpremi preko 100 miliona novih sadržaja.

Testiranje nove funkcije biće sprovedeno tokom nekoliko nedjelja, nakon čega se očekuje globalno uvođenje. Korisnici će u opciji "Manage topic" moći da izaberu kategoriju "AI-generated content" i precizno kontrolišu koliko ovakvih videa žele da vide.

Ovo je istovremeno odgovor na nagli rast tzv. AI slop sadržaja - ogromne količine niskokvalitetnih, često besmislenih videa generisanih masovno putem AI sistema.

Džejd Nester, direktorka TikTok-ove evropske politike bezbjednosti i privatnosti, objašnjava da korisnici imaju različite želje: neki obožavaju digitalnu umjetnost i AI naučne animacije, dok drugi žele manje vještačkog sadržaja i više "pravih" videa. Nova kontrola, tvrdi ona, omogućava personalizovanije iskustvo.

Obavezno označavanje AI sadržaja - i novi vodeni žig

TikTok uvodi i automatski vodeni žig "AI-made" za svaki sadržaj napravljen TikTok-ovim AI alatima ili prepoznat putem industrijskog standarda C2PA, koji služi za otkrivanje AI generisanih materijala. Cilj je spriječiti kreatore da izbjegnu označavanje i povećati transparentnost.

Platforma već ima pravilo da se realistični AI sadržaj mora označiti, dok se štetne "deepfake" manipulacije javnih ličnosti i kriznih situacija strogo zabranjuju. Neobilježeni realistični AI video može se ukloniti prema pravilima zajednice.

Tokom foruma u Dablinu TikTok je takođe branio svoj pristup moderaciji, nakon oštrih kritika zbog smanjenja broja ljudskih moderatora u Velikoj Britaniji.

Iako kompanija planira smanjenje od 439 radnih mjesta u londonskom timu za bezbjednost, predstavnici tvrde da AI nije zamjena za ljude, već štit koji ih rasterećuje od najtraumatičnijeg sadržaja.

Bri Pegam, globalna direktorka programa za bezbjednost, izjavila je da je kombinacija ljudske procjene i AI alata ključ bezbjednog TikTok-a. Kompanija je saopštila da je zahvaljujući automatizaciji postignuto 76 odsto manje izlaganja čovek-moderatora šokantnim i uznemirujućim materijalima.

TikTok ulaže 2 miliona dolara u AI edukaciju

U sklopu ove strategije najavljen je i AI edukativni fond od 2 miliona dolara, namjenjen organizacijama poput "Girls Who Code", kako bi se kreirao edukativni sadržaj o odgovornoj upotrebi vještačke inteligencije.

Šta sve ovo znači za korisnike?

Više kontrole nad količinom AI sadržaja u feedu

Jasnija i pouzdanija oznaka kada je video generisan AI alatima

Veća zaštita od deepfake manipulacija i neobilježenog AI materijala

Brža i efikasnija moderacija zahvaljujući kombinaciji ljudi i mašina

Nova opcija predstavlja jedan od najvećih koraka TikTok-a ka transparentnijem i personalizovanijem iskustvu, posebno u svijetu u kojem AI sadržaj postaje sve prisutniji i sve teže prepoznatljiv.

(informer)