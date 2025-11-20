Dodik: Dan kada se znalo da je snaga srpskog naroda neupitna i nepokolebljiva

Danas se obilježava dan kada je srpska vojska 1918. godine ušla u Banjaluku i donijela slobodu koja je mijenjala sudbinu ovog kraja i čitavog našeg naroda, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik..

''To nije bio samo ulazak jedne vojske u jedan grad. To je bio povratak nade, dostojanstva i istorijske pravde. Dan kada se znalo da je snaga Srbije i snaga srpskog naroda neumitna i nepokolebljiva'', istakao je Dodik.

To nije bio samo ulazak jedne vojske u jedan grad.

To je bio povratak nade, dostojanstva i istorijske pravde. Dan kada se znalo…

Dodik je naglasio da je simbolika još dublja, dan nakon toga slavimo Aranđelovdan - slavu borbe, zaštite i pobjede dobra nad zlom.

''Kao da je i istorija htjela da poruči da sloboda nije slučajnost, nego blagoslov koji se čuva hrabrošću, vjerom i jedinstvom. Zato i danas, kada polažemo vijenac i sjećamo se srpskih vojnika, sjećamo se i poruke koju su nam ostavili: čuva se ono što je sveto, brani se ono što je naše, a Srpska je tu zato što je narod nikada nije napustio'', napisao je Dodik na Iksu.

Ukazao je da je "naša obaveza da tu slobodu, tu Banjaluku i tu Republiku Srpsku čuvamo istom snagom kojom su to činili oni koji su na današnji dan 1918. donijeli svjetlost u ovaj grad i u naše živote".

''Republika Srpska živi, jača i pobjeđuje - a sa njom i uspomena na sve koji su joj utisnuli slobodu u temelje'', zaključio je Dodik.