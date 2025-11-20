Kovačević: SNSD bez kalkulacija preuzeo odgovornost

SNSD je odmah i bez bilo kakvih kalkulacija preuzeo odgovornost i donio neophodne političke odluke, ali je bitna i činjenica da su naši politički protivnici, iako su ga po sopstvenom priznanju imali još prije šest mjeseci, snimak objavili baš tri dana pred izbore, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je ukazao da ostaje ključno pitanje zašto svoja saznanja nisu odmah prijavili policiji?!

"Jedini odgovor koji se sam nameće je taj da su između pravde i političke koristi, oni izabrali ovo drugo. Između interesa društva i sopstvenog interesa oni očigledno nisu imali dilema, izabrali su sebe i svoju korist. I takvi se nude kao bilo kakva alternativa. Da između naroda i sebe uvijek žrtvuju narod!", naglasio je Kovačević.

On je podsjetio da je Milorad Dodik, da narod ne bi trpio, bio izložen brojnim sankcijama, prijetnjama i političkim progonima.

Da ne bi presuđuvali narodu, istakao je Kovačević, prihvatio je da presude njega, i to zbog toga što je između volje naroda i volje Stanivukovićevog prijatelja Šmita, odabrao narod.

"Milorad Dodik je po saznanju za sramni snimak reagovao odmah. Nije čekao neki možda po sebe povoljniji trenutak. Na primjer poslije izbora. Ne, reagovao je odmah. Zato je on lider, a oni su sitne interesdžije.

Za kraj, jasno je da je naša i pobjeda Siniše Karana na ovim izborima neupitna.

Ono što je bitno, jeste da su ovaj put sva istraživanja pokazivala da će Karan pobijediti i u Banjaluci, što bi onda logično ugrozilo poziciju Stanivukovića za naredne izbore", objavio je Kovačević na "Iksu".

Ostaje ključno… — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) November 20, 2025

On je rekao da je samo zato ovaj snimak objavljen sada, a ne kako su planirali, sljedeće godine.

"Jedino što ih u ovoj priči nije zanimalo jesu pravda i interes naroda. Narod zna i to nikakve prljavštine ne mogu promijeniti - Pobijediće Srpska!", poručio je Kovačević.

Lider SNSD-a Milorad Dodik juče je odmah nakon što je upoznat o snimku u kojem Vlado Đajić razgovara i prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike, smijenio ga sa svih funkcija, naglasivši da je takvo ponašanje apsolutno neprihvatljivo.