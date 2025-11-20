Blagojević: Bošnjačko političko Sarajevo želi da Srbima oduzme pravo da izaberu predsjednika

Bošnjački politički kadar u Sarajevu želi da kroz pravni rat i lažne optužbe protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika osujeti volju Srba u Republici Srpskoj i oduzme im pravo da izaberu svog predsjednika na slobodnim izborima, izjavio je Srni bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević.

On je ocijenio da pravni rat koji se koristi protiv Dodika i novi predsjednički izbori prije isteka njegovog mandata predstavljaju oblik tiranije nad srpskim narodom u Srpskoj.

Svijet Rod Blagojević: Narod treba da podrži Sinišu Karana i odbaci one zbog kojih Srpska decenijama pati

Blagojević, koji je blizak saradnik predsjednika SAD Donalda Trampa, istakao je da je ekstremno važno za srpski narod da podrži SNSD na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u nedjelju, 23. novembra.

"U suprotnom, ukoliko birokrate u Sarajevu uspiju, ne samo da će biti uništen Dejtonski mirovni sporazum. Još gore, srpskom narodu će biti oduzeto pravo na samoopredjeljenje i samoupravljanje", upozorio je Blagojević.