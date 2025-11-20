Danas obilježavanje 107 godina od ulaska srpske vojske u Banjaluku

U Banjaluci će danas biti obilježeno 107 godina od ulaska srpske vojske u grad i Dana pobjede u Prvom svjetskom ratu.

Obilježavanju će prisustvovati predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik Vlade Savo Minić. Program počinje u 10.00 časova okupljanjem učesnika svečanog defilea na banjalučkom Trgu Krajine, dok će u 10.30 časova u Hramu Hrista Spasitelja biti služen parastos za sve stradale srpske i crnogorske vojnike i civile u Prvom svjetskom ratu.

Od 10.40 do 10.50 časova biće održan svečani defile od Trga Krajine kroz Gospodsku ulicu do spomenika banu Svetislavu Milosavljeviću gdje je u 11.00 časova predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća, dok je u 11.20 časova u porti Hrama Hrista Spasitelja predviđeno obraćanja zvaničnika i umjetnički program.

Srpska vojska je 21. novembra 1918. godine zvanično ušla u Banjaluku, čime je, nakon četrdesetogodišnje austrougarske uprave, ponovo uspostavljena sloboda na ovim prostorima.

U Prvom svjetskom ratu stradalo je više od 15 miliona ljudi, dok je više od 20 miliona ranjeno.

Među svim zaraćenim stranama, Srbija je podnijela jednu od najtežih žrtava - skoro trećina stanovništva je nestala u ratnom vihoru, a više od polovine muške populacije između 18 i 55 godina nije dočekalo kraj rata.

Proboj Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine označio je strateški prelom koji je doveo do kapitulacije Bugarske, Turske i konačnog raspada Austrougarske.

Srpska vojska, nakon slavnih pobjeda, ušla je 1. novembra u Beograd i oslobodila cijelu Srbiju.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja organizuju odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Srbije.