Logo
Large banner

Danas obilježavanje 107 godina od ulaska srpske vojske u Banjaluku

Izvor:

SRNA

20.11.2025

07:38

Komentari:

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci
Foto: ATV

U Banjaluci će danas biti obilježeno 107 godina od ulaska srpske vojske u grad i Dana pobjede u Prvom svjetskom ratu.

Obilježavanju će prisustvovati predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik Vlade Savo Minić. Program počinje u 10.00 časova okupljanjem učesnika svečanog defilea na banjalučkom Trgu Krajine, dok će u 10.30 časova u Hramu Hrista Spasitelja biti služen parastos za sve stradale srpske i crnogorske vojnike i civile u Prvom svjetskom ratu.

Od 10.40 do 10.50 časova biće održan svečani defile od Trga Krajine kroz Gospodsku ulicu do spomenika banu Svetislavu Milosavljeviću gdje je u 11.00 časova predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća, dok je u 11.20 časova u porti Hrama Hrista Spasitelja predviđeno obraćanja zvaničnika i umjetnički program.

Srpska vojska je 21. novembra 1918. godine zvanično ušla u Banjaluku, čime je, nakon četrdesetogodišnje austrougarske uprave, ponovo uspostavljena sloboda na ovim prostorima.

U Prvom svjetskom ratu stradalo je više od 15 miliona ljudi, dok je više od 20 miliona ranjeno.

Додик - интервју атв

Republika Srpska

Dodik: Dejtonski sporazum je srušen s ciljem unitarizacije BiH

Među svim zaraćenim stranama, Srbija je podnijela jednu od najtežih žrtava - skoro trećina stanovništva je nestala u ratnom vihoru, a više od polovine muške populacije između 18 i 55 godina nije dočekalo kraj rata.

Proboj Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine označio je strateški prelom koji je doveo do kapitulacije Bugarske, Turske i konačnog raspada Austrougarske.

Srpska vojska, nakon slavnih pobjeda, ušla je 1. novembra u Beograd i oslobodila cijelu Srbiju.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja organizuju odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Srbije.

Podijeli:

Tagovi:

Prvi svjetski rat

Banjaluka

grad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Дејтонски споразум је срушен с циљем унитаризације БиХ

Republika Srpska

Dodik: Dejtonski sporazum je srušen s ciljem unitarizacije BiH

3 h

1
МУП Српске организује низ свечаности поводом Аранђеловдана

Društvo

MUP Srpske organizuje niz svečanosti povodom Aranđelovdana

3 h

0
Нова врста птеросауруса откривена у фосилизованој повраћци диносауруса

Zanimljivosti

Nova vrsta pterosaurusa otkrivena u fosilizovanoj povraćci dinosaurusa

3 h

0
Нова маестрална партија Јокића, побједа Денвера

Košarka

Nova maestralna partija Jokića, pobjeda Denvera

3 h

0

Više iz rubrike

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

13 h

0
Огласио се Станивуковић о Влади Ђајићу

Banja Luka

Oglasio se Stanivuković o Vladi Đajiću

20 h

3
Маричић: И наши противници знају да ћемо направити више него очекиван резултат

Banja Luka

Maričić: I naši protivnici znaju da ćemo napraviti više nego očekivan rezultat

21 h

0
Смијењен са функција: Огласио се Владо Ђајић

Banja Luka

Smijenjen sa funkcija: Oglasio se Vlado Đajić

23 h

5
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Petrović podnio krivičnu prijavu protiv osobe koja mu je ponudila mito od 500.000 KM

10

48

Ovo je istina koja se krije iza najtužnijih pjesama pjevačke legende, jedna je posebno potresna

10

18

Težak sudar dva voza, više od 40 ljudi povrijeđeno

10

10

Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

10

00

Kovačević: SNSD bez kalkulacija preuzeo odgovornost

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner