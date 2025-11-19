Maričić: I naši protivnici znaju da ćemo napraviti više nego očekivan rezultat

Dobra kampanja i njeni rezultati, to bi mogao biti razlog zašto je baš u ovom trenutku objavljen jedan takav snimak, rekao je Goran Maričić, privremeni predsjednik GrO SNSD-a Banjaluka na konferenciji za novinare nakon što je Vlado Đajić razriješen svih funkcija.

"Činjenica da dobri rezultati koje je postigao GrO SNSD-a u proteklom dijelu kampanje i mislim da je baš ona ponukala da baš u ovom trenutku jedan snimak izađe", rekao je Maričić i dodao:

Republika Srpska Cvijanović: Sve je bilo tempirano, SNSD odgovorno reagovao

"Dugo samo sarađivao sa Đajićem, nikada nisam primijetio da ima bilo šta sa drogom. I u smislu konzumacije ni u bili kom drugom smislu. I kada sam god bio sa njim, on se čak nije ni napio, nije konzumirao ni duvan.

On kaže da SNSD nastavlja sa kampanjom.

Republika Srpska Minić: Vlada Srpske neće imati tolerancije prema ovome, želimo da građani to shvate

"Nesporno je da je taj čovjek dao puno u okviru ove kampanje i da je taj rad Gradski odbor doveo do toga da naši protivnici imaju informacije da imamo jako dobar rezultat sad u kampanji. Upravo ovaj momenat je ključan zašto su se opredijelili za ovaj očajnički potez u nedostatku odgovornih politika i prave kampanje. Mi nastavljamo u punom kapacitetu, sve zakazane tribine će ostati u istim terminima i mislim da će rezultat biti više nego očekivan", rekao je Maričić.