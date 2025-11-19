Logo
Smijenjen sa funkcija: Oglasio se Vlado Đajić

19.11.2025

11:43

Vlado Đajić, sada već bivši predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka i generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, komentarišući video snimak koji se jutros pojavio, tvrdi da nije u pitanju droga, te da je riječ o klasičnoj namještaljci.

goran maricic

Banja Luka

Đajić smijenjen: Maričić na čelu banjalučkog SNSD-a

Prethodno je, podsjetimo, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, poručio je da je Vlado Đajić, sam sebe razriješio svih funkcija, a nakon što je u javnosti objavljen video snimak na kojem se vidi kako Đajić razgovara sa jednim muškarcem o narkoticima.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik razriješio Vladu Đajića svih funkcija

"Kako ću ja sam sebe razriješiti? Čovjek došao, bacio kesu pred mene. Niti je to droga niti ništa. Klasična prevara i namještaljka", rekao je Đajić.

