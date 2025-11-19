Gasi se struja u 15 ulica i jednom naselju u Banjaluci

Zbog planiranih radova na elektromreži, u srijedu 19. novembra bez struje će biti 15 ulica i jedno naselje.

Kako navode iz "Elektrokrajine", od devet do 14 časova struje neće imati dijelovi ulica Dušana i Vlade Kopanje, Srpskih rudara, Pavlovac i Kosovska , Davida Štrpca, Fruškogorska, Dalibora Dače Stojića, Leskovačka, Srđe Zlopogleđe i Stevana Bulajića.

U isto vrijeme bez struje će biti naselje Pavlovac.

U periodu od 11.30 do 13.30 bez snabdijevanja će biti dijelovi ulica Branka Koščice, Jasimira Malčića, Franca Šuberta i Milana Brankovića.