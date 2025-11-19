Logo
Large banner

Gasi se struja u 15 ulica i jednom naselju u Banjaluci

Izvor:

ATV

19.11.2025

06:00

Komentari:

0
Гаси се струја у 15 улица и једном насељу у Бањалуци
Foto: Ustupljena fotografija

Zbog planiranih radova na elektromreži, u srijedu 19. novembra bez struje će biti 15 ulica i jedno naselje.

Kako navode iz "Elektrokrajine", od devet do 14 časova struje neće imati dijelovi ulica Dušana i Vlade Kopanje, Srpskih rudara, Pavlovac i Kosovska , Davida Štrpca, Fruškogorska, Dalibora Dače Stojića, Leskovačka, Srđe Zlopogleđe i Stevana Bulajića.

U isto vrijeme bez struje će biti naselje Pavlovac.

U periodu od 11.30 do 13.30 bez snabdijevanja će biti dijelovi ulica Branka Koščice, Jasimira Malčića, Franca Šuberta i Milana Brankovića.

Podijeli:

Tagovi:

Struja

električna energija

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Србија наставила с побједама, Влаховић срушио САД

Fudbal

Srbija nastavila s pobjedama, Vlahović srušio SAD

13 h

0
Главобоља

Zdravlje

Ove tri navike ozbiljno oštećuju vaš mozak

13 h

0
Рада Манојловић проговорила о приватном животу, па поменула Милана Станковића: ''Обоје смо имали проблем''

Scena

Rada Manojlović progovorila o privatnom životu, pa pomenula Milana Stankovića: ''Oboje smo imali problem''

14 h

0
Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

Gradovi i opštine

Derventa kao veliko gradilište: Za infrastrukturu predviđeno 3 miliona KM

14 h

0

Više iz rubrike

Још један радар у Бањалуци почео с радом

Banja Luka

Još jedan radar u Banjaluci počeo s radom

15 h

0
Монтгомери: Америка сада има другачији приступ Балкану, вријеме је да оде ОХР

Banja Luka

Montgomeri: Amerika sada ima drugačiji pristup Balkanu, vrijeme je da ode OHR

21 h

0
Да ли је ваша на листи: Данас без струје 11 бањалучких улица

Banja Luka

Da li je vaša na listi: Danas bez struje 11 banjalučkih ulica

1 d

0
Избјегавајте ове улице: У Бањалуци обустава саобраћаја

Banja Luka

Izbjegavajte ove ulice: U Banjaluci obustava saobraćaja

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner