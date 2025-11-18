Logo
Da li je vaša na listi: Danas bez struje 11 banjalučkih ulica

Stevan Lulić

18.11.2025

06:00

Да ли је ваша на листи: Данас без струје 11 бањалучких улица

Danas će u Banjaluci čak 11 ulica privremeno ostati bez struje zbog radova na održavanju elektromreže.

Iz Elektrokrajine je potvrđeno da će od devet do 12 časova bez struje biti dio ulice Despota Stefana Lazarevića.

Od 11:30 do 13:30 bez struje će biti dijelovi ulica Goluba Babića, Mlađe Ćusića i Hercegovačka i dio naselja Drakulić.

Анис Калајџић

Hronika

VIDEO: Rekonstrukcija ubistva Aldine Jahić

Od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Davida Štrpca, Fruškogorska, Dalibora Dače Stojića, Leskovačka i Dujke Komljenovića.

U istom periodu će električna energija biti isključena i u dijelovima ulica Skendera Kulenovića br. 24 i Rade Vranješević br. 1.

