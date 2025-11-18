Da li je vaša na listi: Danas bez struje 11 banjalučkih ulica

Danas će u Banjaluci čak 11 ulica privremeno ostati bez struje zbog radova na održavanju elektromreže.

Iz Elektrokrajine je potvrđeno da će od devet do 12 časova bez struje biti dio ulice Despota Stefana Lazarevića.

Od 11:30 do 13:30 bez struje će biti dijelovi ulica Goluba Babića, Mlađe Ćusića i Hercegovačka i dio naselja Drakulić.

Od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Davida Štrpca, Fruškogorska, Dalibora Dače Stojića, Leskovačka i Dujke Komljenovića.

U istom periodu će električna energija biti isključena i u dijelovima ulica Skendera Kulenovića br. 24 i Rade Vranješević br. 1.