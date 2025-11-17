Logo
Oglasio se Radulović nakon informacija da mu Stanivuković ''rastura'' većinu

ATV

ATV

17.11.2025

18:12



0
Foto: ATV

Odbornik PDP-a Milutin Popović napustiće skupštinsku većinu u Modriči, saznaje ATV.

Ovim potezom PDP-a, načelnik Jovica Radulović gubi skupštinsku većinu.

Radulović, sa druge strane, kaže da ima informacije da je Popović bio spriječen da dođe na sjednicu.

"Prema mojim informacijama oni su bili spriječeni da dođu. Mi ćemo zakazati odmah brzo sjednicu ponovo, nastavak. Koji su razlozi možda bi trebalo njih da se pita", rekao je Radulović za ATV i dodao:

"Nemam informaciju da su napustili skupštinsku većinu, da imaju neka druga razmišljanja, ali svakako ćemo razgovarati - nismo stigli danas, danas je sjednica bila, tako da je pitanja možda trebalo da bude upućeno prema njima, nego prema meni. Ja zaista nemam informacija o tome".

Tagovi:

Jovica Radulović

Draško Stanivuković

Modriča

