Logo
Large banner

Pogledajte lice Zelenskog kada je Tramp hvalio Putina

Izvor:

ATV

29.12.2025

08:21

Komentari:

0
Погледајте лице Зеленског када је Трамп хвалио Путина
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednici Volodimir Zelenski i Donald Tramp sastali su se na Floridi, u rezidenciji bivšeg američkog predsjednika, gdje su gotovo tri sata razgovarali iza zatvorenih vrata. Nakon sastanka, dvojica lidera izašla su pred novinare uz poruku da je ostvaren veliki pomak u razgovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Kako su istakli, čak 90 odsto mirovnog plana već je usaglašeno, što su ocijenili kao značajan korak ka stabilizaciji regiona.

Tramp o ulozi Rusije u obnovi Ukrajine

Tokom obraćanja medijima, Donald Tramp je iznio i svoje viđenje buduće uloge Rusije u periodu nakon rata. Na pitanje novinara da li bi Moskva trebalo da snosi dio odgovornosti u finansijskoj obnovi ratom razorene Ukrajine, Tramp je dao odgovor koji je izazvao brojne reakcije.

- Putin želi da Ukrajina uspje. Oni će pomagati. Rusija želi da vidi uspjeh Ukrajine - rekao je Tramp, a onda se kamera okrenula ka Zelenskom.

Reakcija Zelenskog zapalila mreže

Kamere su u tom trenutku uhvatile i lice Volodimira Zelenskog, a njegova reakcija nije prošla nezapaženo. Snimak je za svega nekoliko sati postao viralan na društvenoj mreži X, uz hiljade pregleda i reakcija širom svijeta.

Podijeli:

Tagovi:

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Vladimir Putin

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руковање Доналда Трампа и Володимира Зеленског након састанка у Флориди

Svijet

Tramp: Rat u Ukrajini bi mogao da se završi za nekoliko nedjelja

5 h

0
Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

Svijet

Sastanak Zelenskog i Trampa: "Putin je ozbiljan u vezi s mirom"

16 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Oglasio se Kremlj o razgovoru Putina i Trampa

17 h

0
Разговарали Трамп и Путин

Svijet

Razgovarali Tramp i Putin

18 h

0

Više iz rubrike

Фон дер Лајен: Постигнут добар напредак у преговорима о Украјини

Svijet

Fon der Lajen: Postignut dobar napredak u pregovorima o Ukrajini

4 h

0
Стравична несрећа, воз исклизнуо из шина, броје се мртви и повријеђени

Svijet

Stravična nesreća, voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi i povrijeđeni

4 h

0
Кинези подијелили снимак почетка војне вјежбе која је дубоко узнемирила Тајван, окружиће га с три стране

Svijet

Kinezi podijelili snimak početka vojne vježbe koja je duboko uznemirila Tajvan, okružiće ga s tri strane

5 h

0
Зеленски: Спремни смо за мир

Svijet

Zelenski: Spremni smo za mir

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

27

Peskov: Uskoro novi telefonski razgovor Putina i Trampa

12

17

Vulić: Srbi obespravljeni u FBiH - Cerićeva priča o integritetu je prazna priča

12

14

Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

12

13

Zvanično priznat dijabetes tipa 5

12

00

VRS, PDP, NPS: Odakle je sve dezertirao Dragan Galić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner