Pogledajte lice Zelenskog kada je Tramp hvalio Putina

Predsjednici Volodimir Zelenski i Donald Tramp sastali su se na Floridi, u rezidenciji bivšeg američkog predsjednika, gdje su gotovo tri sata razgovarali iza zatvorenih vrata. Nakon sastanka, dvojica lidera izašla su pred novinare uz poruku da je ostvaren veliki pomak u razgovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Kako su istakli, čak 90 odsto mirovnog plana već je usaglašeno, što su ocijenili kao značajan korak ka stabilizaciji regiona.

Tramp o ulozi Rusije u obnovi Ukrajine

Tokom obraćanja medijima, Donald Tramp je iznio i svoje viđenje buduće uloge Rusije u periodu nakon rata. Na pitanje novinara da li bi Moskva trebalo da snosi dio odgovornosti u finansijskoj obnovi ratom razorene Ukrajine, Tramp je dao odgovor koji je izazvao brojne reakcije.

- Putin želi da Ukrajina uspje. Oni će pomagati. Rusija želi da vidi uspjeh Ukrajine - rekao je Tramp, a onda se kamera okrenula ka Zelenskom.

Trump:



Russia wants to see Ukraine succeed. It sounds a little strange.



Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding. pic.twitter.com/tiBk5lB0nz — Clash Report (@clashreport) December 28, 2025

Reakcija Zelenskog zapalila mreže

Kamere su u tom trenutku uhvatile i lice Volodimira Zelenskog, a njegova reakcija nije prošla nezapaženo. Snimak je za svega nekoliko sati postao viralan na društvenoj mreži X, uz hiljade pregleda i reakcija širom svijeta.