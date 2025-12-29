Logo
Large banner

Fon der Lajen: Postignut dobar napredak u pregovorima o Ukrajini

Izvor:

SRNA

29.12.2025

08:06

Komentari:

0
Фон дер Лајен: Постигнут добар напредак у преговорима о Украјини

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je dobar napredak postignut u mirovnim pregovorima o Ukrajini.

Njena izjava uslijedila je nakon "jednočasovnog poziva" u kojem je učestvovala zajedno s američkim i ukrajinskim predsjednicima Donaldom Trampom, Vladimirom Zelenskim i drugim evropskim čelnicima.

- Postignut je dobar napredak, što smo pozdravili. Evropa je spremna nastaviti raditi s Ukrajinom i našim američkim partnerima kako bi se taj napredak učvrstio - istakla je Fon der Lajenova.

Kao ključan uslov za dalje korake je navela da je najvažnije imati čvrste bezbjednosne garancije od prvog dana.

Tramp se ranije sinoć sastao sa Zelenskim u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.

Ovo je četvrti sastanak Trampa i Zelenskog i prvi na Floridi.

Podijeli:

Tag:

Ursula fon der Lajen

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Стравична несрећа, воз исклизнуо из шина, броје се мртви и повријеђени

Svijet

Stravična nesreća, voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi i povrijeđeni

20 min

0
Кинези подијелили снимак почетка војне вјежбе која је дубоко узнемирила Тајван, окружиће га с три стране

Svijet

Kinezi podijelili snimak početka vojne vježbe koja je duboko uznemirila Tajvan, okružiće ga s tri strane

51 min

0
Зеленски: Спремни смо за мир

Svijet

Zelenski: Spremni smo za mir

1 h

0
Руковање Доналда Трампа и Володимира Зеленског након састанка у Флориди

Svijet

Tramp: Rat u Ukrajini bi mogao da se završi za nekoliko nedjelja

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

15

Stiže li „zvijer sa istoka“? Za novogodišnju noć do -13 stepeni

08

06

Fon der Lajen: Postignut dobar napredak u pregovorima o Ukrajini

07

58

Stravična nesreća, voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi i povrijeđeni

07

54

"Sramota je šta rade Mihaelu Šumaheru"

07

44

Danas moguća pojava umora, glavobolje ali i pad koncentracije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner