Fon der Lajen: Postignut dobar napredak u pregovorima o Ukrajini

Izvor:
SRNA
29.12.2025
08:06
Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je dobar napredak postignut u mirovnim pregovorima o Ukrajini.
Njena izjava uslijedila je nakon "jednočasovnog poziva" u kojem je učestvovala zajedno s američkim i ukrajinskim predsjednicima Donaldom Trampom, Vladimirom Zelenskim i drugim evropskim čelnicima.
- Postignut je dobar napredak, što smo pozdravili. Evropa je spremna nastaviti raditi s Ukrajinom i našim američkim partnerima kako bi se taj napredak učvrstio - istakla je Fon der Lajenova.
Kao ključan uslov za dalje korake je navela da je najvažnije imati čvrste bezbjednosne garancije od prvog dana.
Tramp se ranije sinoć sastao sa Zelenskim u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.
Ovo je četvrti sastanak Trampa i Zelenskog i prvi na Floridi.
