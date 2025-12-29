Stravična nesreća, voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi i povrijeđeni

Najmanje 13 ljudi je poginulo, a desetine drugih se liječe od povreda nakon što je voz iskliznuo iz šina u Meksiku, saopštile su vlasti. Nesreća se dogodila u nedjelju između gradova Čivela i Nizanda u južnoj državi Oahaka, na liniji koja spaja Tihi okean sa Meksičkim zalivom.

Oko 250 ljudi, uključujući 241 putnika i devet članova posade, bilo je u vozu, prema podacima koje je objavila meksička mornarica koja kontroliše rutu.

Najmanje 13 ljudi je poginulo, saopštila je mornarica, a 98 je povrijeđeno - uključujući 36 kojima je potrebna bolnička medicinska pomoć. Predsjednica Klaudija Šejnbaum je rekla da je petoro povrijeđenih u kritičnom stanju.

Tokom opsežnih operacija potrage i spasavanja, mornarica je saopštila da je rasporedila ukupno 360 ljudi, 20 vozila, četiri kopnena ambulantna vozila, tri vazdušna ambulantna vozila i jedan taktički dron.

Snimci sa mjesta događaja prikazuju radnike hitne pomoći kako pomažu putnicima da se iskrcaju, a neke od povrijeđenih nose na nosilima.

- Nismo čak ni znali šta se dogodilo - rekla je putnica Rosa Isela Ramirez.

Istraga o incidentu je otvorena, saopštila je državna tužiteljka Ernestina Godoj Ramos u objavi na društvenim mrežama.

Međuokeanski voz je pokrenut 2023. godine pod vođstvom bivšeg predsjednika zemlje Andresa Manuela Lopeza Obradora, prenosi Telegraf.

To je dio šireg projekta Međuokeanskog koridora, osmišljenog da modernizuje željezničku vezu preko Tehuantepečkog zemljouza - povezujući pacifičku luku Salina Kruz sa Koacakoalkosom na obali Meksičkog zaliva, pokrivajući udaljenost od približno 290 kilometara.

Meksička vlada radi na razvoju pojasa zemlje u strateški trgovinski koridor, proširujući luke, željeznice i industrijsku infrastrukturu sa ciljem stvaranja rute koja bi mogla da se takmiči sa Panamskim kanalom.

U saopštenju, meksička mornarica je izrazila saučešće porodicama onih "koji su izgubili živote u ovoj tragičnoj nesreći".

Guverner Oahake, Salomon Hara Kruz, takođe je izrazio saučešće porodicama poginulih i rekao da državne vlasti koordiniraju sa federalnim agencijama kako bi pomogle pogođenima.