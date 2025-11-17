Logo
Vjetar prevrnuo prikolicu, saobraćaj obustavljen

ATV

17.11.2025

Вјетар преврнуо приколицу
Foto: Viber

Zbog oborenog stabla na kolovozu usporeno se saobraća na magistralnom putu Konjic–Podorašac, u mjestu Živašnica.

Vozači se mole za pojačan oprez.

savo minic

Republika Srpska

Savo Minić izdao nalog javnim preduzećima

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Žepče, kod tunela Vranduk, došlo je do prevrtanja prikolice teretnog vozila (usljed jakog vjetra), zbog koje je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Iz BIHAMK-a upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz.

Preporučuju izbjegavanje naglih kočenja i povećanje razmaka između vozila.

Podsjetimo, Federalni hidrometeorološki zavod za danas, 17. novembra, upalio je narandžasti meteoalarm, za područje cijele BiH, a zbog očekivanih jakih do olujnih udara vjetra.

Voznja

Auto-moto

Nova pravila: Vozači B kategorije će morati na dodatnu obuku

"Udari vjetra izeđu 50 i 70 kilometara na sat. Prema kraju dana vjetra u postepenom slabljenju", istakli su, te dodali:

"Preduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama!".

