Sve više ''prikrivenih'' tablica na autima - kazne smiješne

Bijela boja oivičena crnom, registarskih oznaka motornog vozila koja se sastoji od jednog slova i dva broja, linije, jednog slova, linije i tri broja crne boje - tako bi trebale izgledati registarske tablice.

Tako barem navodi Službeni list Bosne i Hercegovine. Međutim, sve češće na sarajevskim ulicama možemo vidjeti automobile čije tablice ne izgledaju tako.

Izuzetak mogu biti (prema članu 26, op.a.) vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u vezi sa dimenzijama, najvećom dozvoljenom masom, osovinskim opterećenjem i ona se ne mogu registrovati običnim tablicama već dobijaju posebne registarske tablice.

Te posebne tablice su bijele boje sa crnim okvirom, zatim registarska oznaka je crna i sastoji se od dva slova "OO" plus crta i šest brojeva.

Saobraćajni vještak Mirzet Sarajlić za "Kliks" kaže da se radi o zloupotrebi, osim u slučaju one tablice koje je propisana i zvanično u upotrebi.

"Ne smije se koristiti (takva tablica, op.a.), postoje odgovarajuće sankcije koje u suštini nisu mjerodavne i trebale bi biti veće za takve zloupotrebe. Tako smo svjedoci da ljudi sve češće prikrivaju tablice, prave različite bajpase da način da kad ga uslika radar da se ne vide tablice od bljeska ili se izližu slova", pojasnio je Sarajlić.

Rješenje je, navodi, da se takve tablice proglase nevažećim, pa ako su zaista vremenski istrošene, onda ih zamijeniti i staviti normalne. Ističe da postoje primjeri kada pojedine kopirnice prave tablice ukoliko neko izgubi tablice, što je takođe nezakonito.

Kazna za kršenje ovih propisa je 30 KM, a ukoliko se plati u roku od sedam dana, onda košta 15 KM.

"Ljudi voze vozila sa prekrivenim tablicama, posebno motociklisti koji nemaju tablice nazad i kada ga radar ili neka druga kamera uhvati, ne može ga prepoznati. Svako pojavljivanje u saobraćaju je javno jer učestvujemo u saobraćaju na javnoj saobraćajnici sa vozilom koje je javno registrovano", naveo je on.

Ističe kako jednaka pravila važe za apsolutno sve učesnike u saobraćaju.

Građani su, u više navrata, poslali fotografije na kojima su navodno službena vozila na kojima se ne vidi jasno registarskih oznaka koja je, tvrde vozači, namjerno sastrugana.

Jedno od tih vozila koristi, kako je nezvanično rečeno pomenutom portalu, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

Poslali ssu im upit o tome da li su upoznati s time da tablice nisu u skladu sa propisima jer su brojevi i slova skoro nevidljivi i mogu predstavljati bezbjednosni problem.

Odgovorili su da će odmah pristupiti provjeri navoda koji se odnose na stanje registarskih tablica na službenim vozilima.

"U okviru te provjere, biće izvršen detaljan uvid u tehničko i vizuelno stanje registarskih oznaka, kako bi se utvrdilo da li one u potpunosti ispunjavaju zakonom propisane standarde u pogledu čitljivosti, vidljivosti i fizičke ispravnosti", rekli su i dodali:

"Ukoliko se utvrdi da pojedine registarske tablice nisu u skladu s važećim propisima, odnosno da su brojevi i slova djelimično nevidljivi, oštećeni ili deformisani, Direkcija će bez odlaganja preduzeti sve potrebne mjere za njihovu hitnu zamjenu. Posebna pažnja bit će posvećena osiguranju da izgled, dimenzije, boja, raspored elemenata i svi drugi detalji novih registarskih oznaka u potpunosti budu usklađeni s odredbama člana 9. Pravila o izgledu i načinu postavljanja registarskih oznaka, objavljenih u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 37/16. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine dosljedno poštuje sve zakonske i podzakonske akte te svojim radom nastoji biti primjer pravilnog i odgovornog postupanja unutar sistema javne uprave. Svaki eventualni propust, kada se utvrdi, biće odmah otklonjen u skladu s propisanim procedurama".