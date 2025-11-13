Nova pravila za vozače: Nisu više dovoljna samo upaljena prednja svjetla

Svi novi automobili u EU koji se proizvode od 22. septembra 2024. moraju imati uključena dnevna i poziciona svjetla - čak i tokom dana.

Riječ je o tihoj, ali značajnoj promjeni evropskih propisa, budući da se Evropska unija o njoj nije posebno oglašavala.

Ova promjena znači da će novi automobili sada imati upaljena i zadnja svjetla čak i po danu. Nova pravila propisuju da zadnja svjetla moraju svijetliti kada je jačina dnevnog svjetla između 1.000 i 7.000 luksa.

U praksi to znači gotovo uvijek, jer 7.000 luksa odgovara osvjetljenju vedrog, ali i oblačnog dana. Kada osvijetljenost padne ispod 1.000 luksa, automobil mora uključiti kratka svjetla.

Automobili koji su homologovani prije 22. septembra 2024. i dalje mogu biti voženi bez upaljenih zadnjih svjetala.

Ipak, prema pisanju švedskih medija, postoje prijedlozi da se od 2027. godine zabrani prodaja novih vozila koja nemaju automatski uključena zadnja svjetla.

Promjena ima smisla – dosad su automobili sa upaljenim dnevnim svjetlima sprijeda često imali neosvijetljenu zadnju stranu, što može biti opasno u vožnji kroz tunele, pri magli, kiši ili sumraku, kada ih drugi vozači teže primjećuju.

Sa novim pravilima, bezbjednost u saobraćaju trebalo bi da bude znatno veća, piše Revijahak.