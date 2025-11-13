Utakmica Engleska - Srbija: Evo gdje ima prenos

Izvor:
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras protiv Engleske, na debiju selektora Veljka Paunovića, igra najvažniji meč u borbi da ostane u konkurenciji za plasman na Mundijal.
Duel Engleske i Srbije počinje od 20.45 sati, a srpski tim stigao je u London sa jasnim stavom da zabilježi pozitivan rezultat, samo dva mjeseca nakon 5:0 za rivala u Beogradu.
Utakmica je na programu u četvrtak od 20:45 na stadionu "Vembli".
Direktan prenos okršaja pratite na RTS 1 i TV Arena sport Premium 1.
Slovački arbitar Ivan Kružliak biće glavni sudija na meču između Engleske i Srbije.
Njegovi pomoćnici biće Branislav Hancko i Jan Pozor, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Petera Kraloviča, takođe iz Slovačke. U VAR sobi biće Holanđani Klej Ruperti i Ervin Blank.
Nakon pobjeda protiv Andore (3:0, 3:1) i Letonije (1:0), remija protiv Albanije (0:0) u gostima i poraza od Engleske (0:5) i Albanije (1:0), Srbija ima 10 bodova i u teškoj je situaciji.
Engleska je prva sa 18 i već je obezbijedila plasman na Mundijal, dok je Albanija na drugom mjestu sa 11 bodova. U slučaju da Orlovi večeras izgube u Londonu, a Albanci dobiju Andoru u gostima, Srbija i zvanično ostaje bez baraža.
Svaki drugi rezultat donosi nadu pred posljednje kolo.
A tamo će Srbija dočekati Letoniju u Leskovcu (nedjelja 18), dok će Albanija igrati kod kuće sa Englezima.
Otkako je 2006. samostalna zemlja, Srbija je odigrala samo dva meča sa Engleskom. Prvi na EP u Nemačkoj, gdje su Englezi dobili sa 1:0, a drugi nedavno u kvalifikacijama kada je gost na Marakani slavio sa 5:0.
Sa druge strane, od 1939. do 1989. Jugoslavija i Engleska su odigrale 15 utakmica. Plavi su dobili četiri, rival pet, dok je pet puta bilo neriješeno.
Postava Orlova bi trebalo da izgleda ovako (4-2-3-1): Rajković, Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić - Stanković, Lukić, Živković, Samardžić, Kostić, Vlahović, piše "Telegraf".
Kvota na pobjedu Engleske je izrazito mala i varira između 1.25 i 1.35.
Na trijumf Srbije je između 11. i 14.00, u zavisnosti od kladionica, dok je na neriješen rezultat u proseku oko 5.80.
