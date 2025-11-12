Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

Predsjednik Barselone Đoan Laporta izjavio je da nije realno da se argentinski fudbaler Lionel Mesi vrati u katalonski klub.

Mesi (38) je od 2000. do 2021. godine bio član Barselone. Argentinski fudbaler je potom dvije sezone igrao za Pari Sen Žermen, a od 2023. je član Intera iz Majamija.

Mesi je prije nekoliko dana posjetio stadion Barselone, a potom je na društvenim mrežama objavio da želi da se vrati na Nou Kamp, "a ne samo da se oprosti kao igrač".

- Stvari se nisu završile onako kako bismo željeli. Ako bi na neki način ova počast mogla da nadoknadi ono što nije urađeno, vjerujem da bi to bilo dobro. Ali uz ogromno poštovanje koje imam prema Mesiju, prema svim profesionalcima u klubu i njegovim članovima, vjerujem da je spekulacija o njegovom mogućem povratku kao igrača nerealna - izjavio je Laporta za Radio Katalunja.

Mesi je na društvenim mrežama objavio da želi da se vrati da živi u Barseloni.

- Nisam znao da dolazi, ali Nou Kamp je njegov dom. Mislim da je to bio mali, spontani i prijateljski gest - rekao je Laporta.

Predsjednik Barselone je dodao da klub "trenutno radi na tome" kako bi obezbijedio da Mesi dobije "najveću počast na svijetu", kada se završi renoviranje stadiona Nou Kamp "pred 105.000 navijača".

(Telegraf)