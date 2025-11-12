Logo
Large banner

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

Izvor:

Telegraf

12.11.2025

20:30

Komentari:

0
Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Barselone Đoan Laporta izjavio je da nije realno da se argentinski fudbaler Lionel Mesi vrati u katalonski klub.

Mesi (38) je od 2000. do 2021. godine bio član Barselone. Argentinski fudbaler je potom dvije sezone igrao za Pari Sen Žermen, a od 2023. je član Intera iz Majamija.

Mesi je prije nekoliko dana posjetio stadion Barselone, a potom je na društvenim mrežama objavio da želi da se vrati na Nou Kamp, "a ne samo da se oprosti kao igrač".

dejan stanković

Fudbal

Stanković pobjesnio zbog pitanja novinara: Šta hoćeš bre ti, smrade jedan

- Stvari se nisu završile onako kako bismo željeli. Ako bi na neki način ova počast mogla da nadoknadi ono što nije urađeno, vjerujem da bi to bilo dobro. Ali uz ogromno poštovanje koje imam prema Mesiju, prema svim profesionalcima u klubu i njegovim članovima, vjerujem da je spekulacija o njegovom mogućem povratku kao igrača nerealna - izjavio je Laporta za Radio Katalunja.

Mesi je na društvenim mrežama objavio da želi da se vrati da živi u Barseloni.

Ники Сеј

Fudbal

Fudbalera djevojka uhvatila u prevari i objavila snimak

- Nisam znao da dolazi, ali Nou Kamp je njegov dom. Mislim da je to bio mali, spontani i prijateljski gest - rekao je Laporta.

Predsjednik Barselone je dodao da klub "trenutno radi na tome" kako bi obezbijedio da Mesi dobije "najveću počast na svijetu", kada se završi renoviranje stadiona Nou Kamp "pred 105.000 navijača".

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Lionel Mesi

Barselona

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Леброн Џејмс у развојној лиги!

Košarka

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20 min

0
Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

Košarka

Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

1 d

0
Крај за Станковића у Москви

Fudbal

Kraj za Stankovića u Moskvi

1 d

0
Роналдо: Свјетско првенство у фудбалу 2026. је моје посљедње

Fudbal

Ronaldo: Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. je moje posljednje

1 d

0

Više iz rubrike

Станковић побјеснио због питања новинара: Шта хоћеш бре ти, смраде један

Fudbal

Stanković pobjesnio zbog pitanja novinara: Šta hoćeš bre ti, smrade jedan

40 min

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Fudbaler poginuo zbog krave

6 h

0
Младен Жижовић

Fudbal

Emotivna objava kćerke Mladena Žižovića obišla region: Da znaš...

11 h

0
ФК Борац уз видео пун емоција позива навијаче на утакмицу у част Младена Жижовића

Fudbal

FK Borac uz video pun emocija poziva navijače na utakmicu u čast Mladena Žižovića

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

34

Centralne vijesti, 12.11.2025.

20

30

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

20

19

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20

16

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

20

15

Cvijanović: Budućnost Srpske mora da ostane u sigurnim rukama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner