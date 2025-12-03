Logo
Putin rekao Vitkofu da je Moskva saglasna sa nekim prijedlozima Vašingtona

Izvor:

RIA Novosti

03.12.2025

09:35

Komentari:

0
Путин рекао Виткофу да је Москва сагласна са неким приједлозима Вашингтона

Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je specijalnom izaslaniku predsjednika SAD Stivenu Viktofu da je Moskva saglasna sa određenim američkim prijedlozima za rješavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

"Mogli bismo se saglasiti u vezi sa nekim stvarima i to je predsjednik potvrdio tokom razgovora. Neke stvari su izazvale naše kritike", rekao je Ušakov novinarima nakon sastanka Putina, Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta predsjednika SAD Donalda Trampa.

Ušakov je saopštio da su ruske vlasti pregledale plan Vašingtona za mir u Ukrajini i da je ocijenjeno da je on usredsređen da dugoročni mir.

"Kompromisno rješenje još nije pronađeno, ali su pojedini američki prijedlozi manje ili više prihvatljivi i može se o njima razgovarati", naglasio je pomoćnik Kremlja.

On je istakao da se na sastanku nije razgovaralo o konkretnim formulacijama, već o suštini američkog plana za mir u Ukrajini.

Ušakov je rekao da su strane razgovarale i o izgledima za dugoročni mir u Ukrajini.

On je naglasio da predstavnici SAD nisu govorili o eventualnoj posjeti Kijevu odmah nakon posjete Moskvi, nego su rekli da se vraćaju u SAD i da će lično prenijeti Trampu o čemu su razgovarali sa Putinom.

Ušakov je napomenuo da su se Moskva i Vašington saglasili da neće otkrivati suštinu razgovora u Kremlju, ali je otkrio da se razgovaralo o teritorijalnim pitanjima, bez čijeg rješavanja se ne može prekinuti ukrajinska kriza.

On je dodao da sastanak, u svakom slučaju, nije udaljio situaciju od potencijalnog mira.

Ušakov je naveo da su strane izrazile spremnost da nastave sa ulaganjem napora sa ciljem postizanja mira u Ukrajini.

Kada se radi o drugim temama, Ušakov je rekao da su Putin i Vitkof razgovarali o dobrim izgledima za ekonomsku saradnju Rusije i SAD u budućnosti.

Prema njegovim riječima, mogućnost sastanka Putina i Trampa zavisiće od napretka u smjeru pronalaženja rješenja za sukob u Ukrajini.

On je rekao da je Rusija pristala da se nastave kontakti sa SAD na niovou pomoćnika i izaslanika.

Ušakov je naveo da je sastanak trajao pet časova i zaključio da je bio koristan, konstruktivan i veoma informativan.

Small banner