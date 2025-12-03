Maratonski sastanak: Da li ima napretka u pregovorima?

Razgovori ruskog lidera sa američkom delegacijom počeli su oko 19.40 časova po lokalnom, odnosno 17.40 po srednjeevropskom vremenu.

Sastanak je trajao više od četiri sata, a nakratko je prekinut zbog pauze, prenio je list Komersant.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov istakao je da je razgovor bio konstruktivan, veoma koristan i informativan.

Pet sati pregovora u Kremlju: Da li ima napretka u pregovorima?

”Kompromisno rješenje još nije pronađeno”, rekao je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov, navodeći da neke odredbe američkog plana za okončanje rata u Ukrajini naprosto ne odgovaraju ruskim interesima.

Sjedinjene Države su se, definisanjem plana u 28 tačaka i jasnom porukom državnog sekretara Marka Rubija da rusko-ukrajinski sukob ”nije američki rat”, nadale da će postaviti osnove za skori prekid rata, u kojem su od 2022. godine stradale desetine hiljada ljudi.

”Još nismo postigli kompromisno rješenje”, rekao je Ušakov poslije pet sati razgovora u Kremlju, navodeći da se o nekim američkim prijedlozima, ipak, može dalje raspravljati.

Iako je moskovski susret Putina sa Trampovim izaslanicima završen bez opipljivih rezultata, diplomate smatraju da riječ ”najznačajniji”, koju je Ušakov upotrijebio uz komentar o toku razgovora, uliva nadu da bi kraj rata u Ukrajini mogao biti bliži nego prije ovog sastanka.

Osnovu za novu rundu pregovora predstavlja američki plan u 28 tačaka, koji su Ukrajinci i dobar dio Evropske unije ocijenili kao pretjerano proruski, jer pretpostavlja da će se Kijev odreći određenih teritorija u zamjenu za mir, dok će Rusiji, istovremeno, biti ukinuti sve međunarodne sankcije.

Amerika, prema ovom planu, računa na ”kompenzaciju” u zamjenu za bezbjednosne garanciji Ukrajine. Iako ni jedna strana nije pretjerano obrazlagala ovaj dio plana, Trampova administracija je još ranije izrazila ozbiljan interes za ukrajinske rijetke minerale.

”Složili smo se oko nekih stvari. Neke su izazvale kritike. Predsjednik nije krio naš kritički i čak negativan stav oko brojnih tačaka prijedloga”, najdalje je što je Ušakov otišao objašnjavajući tok pregovora.

Djelu razgovora prisustvovao je i šef ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev, čije se ime u složenoj računica koja prati proces zaustavljanja ovog rata pojavilo još u februaru, kada su diplomate iz SAD i Rusije počele da raspravljaju o budućim zajedničkim ulaganjima.

Rusija tvrdi da su američke kompanije, od uvođenja sankcija Rusiji zbog upada u Ukrajinu, izgubile oko 350 milijardi dolara, što se kako se čini, predstavlja ključni Trampov motiv za pokretanje mirovne inicijative.

Američka delegacija, za sada, nije komentarisala šestu posjetu Vitkofa Moskvi, ali su izvori sa obje strane potvrdili da još ni izbliza nije došlo vrijeme za susret Putina i Trampa.

Vitkof je u rusku prestonicu doputovao dva dana pošto se u Majamiju sastao sa ukrajinskom delegacijom, koja je, poput Ušakova ocijenila razgovore konstruktivnim, a plan u 28 tačaka osnovom za buduće razgovore.

Američki izvore navode da je Vitkof u Moskvu donio i verziju mirovnog plana sa kojim se Ukrajina složila.

Ukrajinci i lavovski dio Evropske unije smatraju da je američki plan, suštinski, zasnovan na jednoj rečenici: ”Teritorija Rusiji, minerali Americi, slava Ukrajini”, što ga čini teško prihvatljivim za Kijev i Brisel.

Pred početak razgovora u Kremlju, Putin je u seriji javnih nastupa istakao rusku prednost na linijama fronta, navodeći da će Ukrajina na koncu morati da pristane na njegove uslove.

Usput, upozorio je i Evropljane da se ne igraju vatrom.

"Rusija nema namjeru da ratuje sa evropskim zemljama, ali ako Evropa počne rat, Rusija je spremna na to odmah", rekao je Putin novinarima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, čiji kabinet potresaju nova ruska ofanziva i prilično ozbiljna korupcionaška afera, čeka rezultate ove runde pregovora, strahujući da bi Amerika mogla izgubiti interes za mirovni proces.

Na pitanje da li je zabrinut da bi SAD mogle izgubiti interesovanje za mirovni proces, Zelenski je odgovorio: "Da, plašim se. Ako se jedan od naših saveznika umori, plašim se."