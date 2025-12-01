Logo

Tramp: Velika šansa da postignemo dogovor o Ukrajini!

Izvor:

Agencije

01.12.2025

07:19

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je sinoć, nakon pregovora američke i ukrajinske delegacije na Floridi, da postoji "velika šansa" da se postigne sporazum kojim bi se okončao rat u Ukrajini.

Tramp je novinarima u predsjedničkom avionu rekao da pregovori "idu napred, idu dobro", prenosi Si-En-En.

- Želimo da spriječimo da ljudi budu ubijeni. Mislim da postoji velika šansa da postignemo dogovor - rekao je Tramp.

Марко Рубио

Svijet

Rubio: Sastanak bio veoma produktivan

Dodao je da je do tog zaključka došao nakon razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom, nakon njihovih razgovora sa ukrajinskim zvaničnicima juče popodne.

- Razgovarao sam sa njima i dobro im ide. Ukrajina ima nekih teških problema, ali mislim da bi Rusija voljela da se to završi - rekao je Tramp tokom povratka u Vašington iz Floride.

Na pitanje kakve "teške probleme" ima Ukrajina, Tramp je ukazao na slučajeve protiv korupcije najviših zvaničnika te zemlje koji su u toku, što kako je kazao "nije od pomoći".

donald tramp

Svijet

Tramp poništio dokumente koje je Bajden potpisao autopenom

Trampovi komentari o korupciji u Ukrajini uslijedili su nekoliko dana nakon što je glavni pomoćnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak, podnio ostavku nakon pretresa koji je izvršen u njegovoj kući zbog sumnje na umiješanost u korupciju u energetskom sektoru, čime je Ukrajina ostala bez jednog od ključnih pregovarača.

