Tragedija u Njemačkoj: Poginule dvije osobe iz BiH, vozač prošao kroz crveno

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u subotu u Minhenu poginula su dvojica državljana BiH, a još jedna osoba iz BiH zadobila je povrede.

Njihov Reno sudario se sa Poršeom čiji je vozač prošao kroz crveno svjetlo. Reno je potpuno uništen, a policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće, piše Feniks Magazin.

Nijemac (19) iz Minhena upravljao je Poršeom u smjeru izlaska iz grada. Na mjestu suvozača bila je njegova vršnjakinja. Iz suprotnog smjera dolazio je Reno kojim je upravljao 27-godišnji muškarac iz BiH. U vozilu su bila još dvojica državljana BiH, 48-godišnjak i 21-godišnjak, obojica iz Minhena.

Vozač Renoa planirao je skretanje ulijevo.

Kada se upalila zelena strijelica na semaforu, vozač Renoa započeo je skretanje, a u tom trenutku došlo je do sudara s Poršeom. Policija navodi da je vozaču Poršea svjetlo na semaforu bilo crveno.

Porše se prevrnuo i završio na krovu. Svi putnici, osim vozača Poršea, zadobili su povrede. Suvozač iz Poršea i vozač Renoa prevezeni su u bolnicu s povredama. Dvojica putnika iz Renoa pretrpjela su teške, po život opasne povrede i preminuli su tokom večeri. Nesrećni putnici navodno su krenuli na zajedničku večeru.

Reno je potpuno uništen, a Porše teško oštećen. Policija je oduzela vozačku dozvolu 19-godišnjem vozaču Poršea, a oba vozila zaplijenjena su radi vještačenja. Istraga saobraćajne policije i dalje traje.