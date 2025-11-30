Logo
Mirko Perković preminuo nakon nastupa, pronađen u hotelskoj sobi

30.11.2025

21:40

Мирко Перковић преминуо након наступа, пронађен у хотелској соби
Foto: Youtube / Printscreen

Mirko Perković Poki, poznati hrvatski pjevač, koji je rođen u Livnu, ali je dugo godina živio u Berlinu i bio omiljen u hrvatskoj dijaspori, preminuo je u Cirihu.

Prema informacijama koje je dobio Fenix-magazin, Perković je umro nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. novembra.

Tačne okolnosti smrti zasad su nepoznate, no njegovi prijatelji ispričali su kako je pjevač pronađen u hotelskoj sobi u nedjelju oko jedanaest sati.

Navode da se Perković već tokom večeri osjećao loše, zbog čega su ranije prekinuli nastup na Livanjskoj noći. Prijatelji su ga htjeli odvesti u bolnicu, ali on je to odbio, uvjeravajući ih da mu je potreban samo odmor jer je dehidrirao.

Nažalost, otišao je u hotelsku sobu gdje je kasnije pronađen mrtav.

Mirko Perković Poki bio je pjevač i muzičar iz Livna koji je dugi niz godina živio i radio između Berlina i Minhena. Muzikom se bavio još od osnovne škole, svirao je harmoniku i klavijature te je iza sebe imao više od dvije decenije muzičkog iskustva.

