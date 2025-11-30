Mreže "gore": Aca Lukas na večeri sa Naserom Orićem

Društvenim mrežama širi se fotografija na kojoj je pjevač Aca Lukas za stolom sa Naserom Orićem, bivšim komandantom muslimanskih snaga u Srebrenici, optuženog za brojne zločine nad Srbima.

Na večeri, nasmijani, pozirali su u društvu još jednog pjevača, Šerifa Konjevića, i još jedne oosbe.

Očekivano, reakcije na mrežama bile su izuzetno negativne.

"Sada pao sam na dno", navodi se u jednom od komentara, baš kako glasi i stih Lukasove pjesme.