Mreže "gore": Aca Lukas na večeri sa Naserom Orićem

Društvenim mrežama širi se fotografija na kojoj je pjevač Aca Lukas za stolom sa Naserom Orićem, bivšim komandantom muslimanskih snaga u Srebrenici, optuženog za brojne zločine nad Srbima.
Na večeri, nasmijani, pozirali su u društvu još jednog pjevača, Šerifa Konjevića, i još jedne oosbe.
Očekivano, reakcije na mrežama bile su izuzetno negativne.
"Sada pao sam na dno", navodi se u jednom od komentara, baš kako glasi i stih Lukasove pjesme.
Aca Lukas pijanči sa koljačem Srba, Naserom Orićem! pic.twitter.com/BSavJWqj9m— MIHAJLO 🇷🇸 (@dalm_berekin) November 29, 2025
