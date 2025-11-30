Pao sistem: Obustavljen saobraćaj na graničnim prelazima sa Srbijom

Izvor:
30.11.2025
Na graničnim prelazima Šepak, Karakaj, Bratunac i Skelani zbog pada sistema obustavljen je saobraćaj na izlazu i ulazu u BiH iz Srbije, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Frekvencija vozila pojačana je na graničnim prelazima Donja Gradina, Izačić i Velika Kladuša na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj.
Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
