Logo
Large banner

Pao sistem: Obustavljen saobraćaj na graničnim prelazima sa Srbijom

Izvor:

ATV

30.11.2025

14:32

Komentari:

0
Пао систем: Обустављен саобраћај на граничним прелазима са Србијом
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Šepak, Karakaj, Bratunac i Skelani zbog pada sistema obustavljen je saobraćaj na izlazu i ulazu u BiH iz Srbije, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Frekvencija vozila pojačana je na graničnim prelazima Donja Gradina, Izačić i Velika Kladuša na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Podijeli:

Tag:

Granični prelaz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

IDDEEA: Нема више изласка из БиХ док не платите саобраћајне казне

Društvo

IDDEEA: Nema više izlaska iz BiH dok ne platite saobraćajne kazne

1 sedm

0
Појачан саобраћај на улазу у БиХ

BiH

Pojačan saobraćaj na ulazu u BiH

2 sedm

0
Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

Gradovi i opštine

Poznato kada će biti otvoren novi granični prelaz Gradiška

2 sedm

0
Бајкерка показала разлику између границе Хрватске и БиХ: Снимак насмијао све

Društvo

Bajkerka pokazala razliku između granice Hrvatske i BiH: Snimak nasmijao sve

2 sedm

0

Više iz rubrike

Ево какво нас вријеме очекује у наредним данима

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

4 h

0
Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове

Društvo

Patrijarh Porfirije: Post je period duhovne obnove

5 h

0
Возачи пажња! Гужве на граничним прелазима

Društvo

Vozači pažnja! Gužve na graničnim prelazima

7 h

0
Сутра у 13 градова анонимно тестирање на вирусе ХИВ и хепатитис

Društvo

Sutra u 13 gradova anonimno testiranje na viruse HIV i hepatitis

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner