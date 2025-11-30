Logo
Patrijarh Porfirije: Post je period duhovne obnove

Izvor:

SRNA

30.11.2025

13:35

Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове
Foto: ATV

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije izjavio je danas da je post, prije svega, period duhovne obnove, a u njegovom središtu je oživljavanje riječi Gospodnjih.

Nakon što je u prvu nedjelju Božićnog posta služio liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu, patrijarh je u besjedi podsjetio da riječi Gospodnje ukazuju na to šta je najvažnije da čovjek čini kako bi išao putem Carstva Nebeskog i da bi se istinski duhovno obnavljao.

''To nije ništa drugo nego realnost izražena riječju ljubav, riječju koja se neprestano svakodnevno među nama pominje, ali često nosi različite sadržaje. Nažalost, često ti sadržaji nisu ono na šta nas Gospod poziva, nego imaju u sebi manju ili veću dozu, a ponekad su i potpuno samoljublje'', naveo je srpski patrijarh.

Риба

Zdravlje

Šta se dešava sa organizmom kada postimo?

Njegova svetost je podsjetio na riječi da čovjek treba čitavim bićem da voli Gospoda i bližnjeg svog kao samog sebe kako bi išao putem koji vodi u Carstvo Božje i dobio život vječni, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.

Patrijarh je naveo da je najdublja tajna ljudskog života i postojanja ljubav prema Bogu i prema bližnjem, a kao i vjera pokazuje se i potvrđuje kroz čovjekoljublje, koje je jedna od najvažnijih vrlina.

''Vrlina nije ništa drugo nego naše upodobljavanje Bogu'', rekao je srpski patrijarh.

