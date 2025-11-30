Logo
Vozači pažnja! Gužve na graničnim prelazima

Izvor:

SRNA

30.11.2025

11:10

Возачи пажња! Гужве на граничним прелазима
Foto: AMS RS

Frekvencija vozila pojačana je na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a vremenski uslovi za vožnju su povoljniji nego prethodnih dana.

Učestali su odroni na dionicama u usjecima, te iz AMS-a apeluju da vozače voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme.

