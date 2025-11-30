Petković na Forumu i Samitu u Kairu: Za održiv razvoj svima potrebne iste šanse

Predsjedavajući parlamentarne delegacije BiH Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran Milan Petković učestvovao je na Forumu i Samitu predsjednika ove unije u Kairu, te tom prilikom ukazao da održivog razvoja nema bez jednakih šansi za sve.

Fokus ovogodišnjeg Foruma i Samita bio je na promociji ekonomske saradnje između dvije obale Mediterana i revitalizaciji Procesa iz Barselone, iz kojeg je prije 30 godina nastala Unija za Mediteran, organizacija koja okuplja sve države članice EU, 11 zemalja Bliskog istoka i sjeverne Afrike, te Monako i tri balkanske i mediteranske zemlje – BiH, Albaniju i Crnu Goru

Petković je istakao da ključni uslovi za uspješniju ekonomsku saradnju zemalja regiona jesu olakšavanje trgovinskih procedura i harmonizacija standarda, čime bi se smanjili troškovi i ubrzala razmjena među mediteranskim državama.

On je naglasio da je potrebno dodatno podsticati prekogranične projekte u energetici, transportu i vodosnabdijevanju, uključujući modernizaciju luka i željezničkih mreža, saopšteno je danas iz parlamenta BiH.

"Ove inicijative, uključujući i povećanje udjela obnovljive energije kroz solarne i vjetroenergetske projekte, razvoj zelene infrastrukture, pametnih gradova, kružne ekonomije i modernog upravljanja otpadom, direktno doprinose ostvarenju ciljeva Pakta za Mediteran", poručio je Petković.

U obraćanju učesnicima u okviru diskusije o izgradnji pozitivne agende za evromediteranski region, s akcentom na ekonomsku saradnju u okviru novog Pakta za Mediteran, Petković je naglasio da Mediteran danas, više nego ikada, treba novu viziju, zasnovanu na saradnji, povjerenju i zajedničkim rješenjima.

Petković je naglasio da ekonomska saradnja mora biti temelj tog pristupa, od jačanja trgovine i ulaganja, preko podrške inovacijama i digitalnoj transformaciji, do razvojnih inicijativa koje smanjuju razlike između sjevera i juga, istoka i zapada regiona.

Prema njegovim riječima, novi Pakt za Mediteran, predstavljen od Evropske komisije u oktobru 2025. godine, pruža snažnu političku i stratešku osnovu.

"Pakt promoviše ekonomski rast, integraciju tržišta, digitalnu povezanost i održive investicije, a posebno naglašava uključivanje mladih, obrazovanje, mobilnost i socijalnu inkluziju. Naša vizija i prijedlozi direktno nadograđuju ove ciljeve", rekao je Petković.

Ovom prilikom je konstatovao da rodna ravnopravnost i socijalna inkluzija nisu sporedna pitanja, već ključni pokretači napretka.

"Osnaživanje žena, mladih i ranjivih grupa doprinosi stabilnijim društvima i konkurentnijim ekonomijama. Naš region može napredovati samo ako je svaki glas uvažen, a svako lice dobije priliku da doprinese", rekao je Petković.

Zaključio je da je zajedničkim naporima država članica Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran moguće izgraditi Mediteran kao prostor dijaloga, razvoja i nade, prostor u kojem se različitosti prepoznaju kao snaga, a saradnja kao jedini put naprijed.

Forum i Samit Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran u Kairu završen je usvajanjem usvajanjem zajedničke deklaracije pod nazivom "Zajednička vizija".

U usvojenoj Deklaraciju iz Kaira Parlamentarna skupština Unije za Mediteran podvlači suštinsku važnost mira, bezbjednosti, stabilnosti, dijaloga i poštovanja međunarodnog prava kao temelja regionalne saradnje.

Mediteran koji se mijenja 30 godina nakon Procesa iz Barselone, u kojoj su učesnici potvrdili da Mediteran ostaje zajednički i međuzavisan prostor, suočen sa sve složenijim i međusobno povezanim izazovima koji zahtijevaju da se on stavi u srž kako evropskih, tako i regionalnih strateških agenda.