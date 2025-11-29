"Entiteti nemaju pravo na samoopredjeljenje, ali narodi imaju"

Dva dana su zasjedale, ali ni to nije bilo dovoljno sudijama Ustavnog suda BiH da odluče je li izbor premijera i ministara u Vladi Republike Srpske ustavan. Ekspresno su, zato, odlučili da pojedini zaključci koje je Narodna skupština Srpske usvojila u avgustu ove godine nisu u skladu sa Ustavom BiH.

Tako nije bilo dileme ni kada je u pitanju zaključak o pripremi Rezolucije o samoopredjeljenju Republike Srpske. Srpska nema pravo na to, smatraju sudije krnjeg Ustavnog suda BiH. Ništa novo, ovo odavno nije pravosudna, već politička institucija, neprijateljski nastrojena prema Srbima – komentar je iz Republike Srpske.

„Ustavni sud je neprijateljski raspoložen prema svakoj ideji i prema svakoj inicijativi koja dolazi iz Republike Srpske. Ove odluke nam potvrđuju tu činjenicu. Ja se nadam da će doći vrijeme kada će se to promijeniti. Ustavni sud se ne bavi onim čime bi se trebao baviti, već se miješa u političke odluke i političke stavove“, rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH.

Zaključke koje je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, Narodna skupština Republike Srpske već je ranije stavila van snage, pa se postavlja pitanje logičnosti odluka ovog suda. Iz opozicije kratko poručuju da bi svaki narod trebalo da ima pravo na samoopredjeljenje.

„Što se tiče samo Ustava BiH, koliko se sjećam, on nije ni definisao pravo na samoopredjeljenje, nije ga izričito ni zabranio, ali opet kažem, ako bi sve ostale okolnosti se poklopile, pa se istinski išlo u tu odluku, mislim da svuda u svijetu svaki narod ima pravo na samoopredjeljenje“, rekao je Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ustavni sud Bih je samo ponovio da entiteti kao administrativno-političke jedinice nemaju pravo na samoopredjeljenje. Međutim, nije osporio pravo srpskom narodu na samoopredjeljenje, objašnjavaju pravnici.

„Tim pitanjem se nije ni bavio, jer to pitanje je regulisano Opštim međunarodnim pravom i kao pravo naroda je priznato i u samom Ustavu BiH. Dakle, ovdje je pitanje titularstva prava na samoopredjeljenje koje nesporno pripada srpskom narodu, a Ustavni sud BiH smatra da to pravo ne pripada Republici Srpskoj, odnosno entitetima“, rekao je Dragan Dakić, pravnik.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske Ustavnom sudu BiH podnijeli su Denis Bećirović, bošnjački član Predsjedništva BiH i četrnaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiX. Nije poznato kada će ovaj sud odlučivati o ustavnosti Vlade Srpske i premijera Save Minića, niti o zahtjevu Ivana Begića o ustavnosti Odluke o raspisivanju i održavanju prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj. Paradoksalno je da sudije o tome odlučuju nakon što su izbori održani.