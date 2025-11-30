Košarkaši Srbije večeras gostuju BiH

Izvor:
Košarkaške reprezentacije Srbije i BiH večeras nastavljaju nastup u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.
Ekipa Srbije gostovaće u Sarajevu od 20.00 časova u drugom kolu grupe C.
Podsjećamo, tim Srbije savladao je u prvom kolu Švajcarsku, dok je sastav BiH poražen od Turske.
U prvom meču drugog kola grupe C, selekcija Švajcarske će od 17.00 časova u Friburgu dočekati Tursku.
Tri najbolje selekcije iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija uz prenošenje bodova.
