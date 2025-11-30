Logo
Košarkaši Srbije večeras gostuju BiH

Izvor:

ATV

30.11.2025

10:18

Komentari:

0
Кошаркаши Србије вечерас гостују БиХ
Foto: Pexel/David Eluwole

Košarkaške reprezentacije Srbije i BiH večeras nastavljaju nastup u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Ekipa Srbije gostovaće u Sarajevu od 20.00 časova u drugom kolu grupe C.

Podsjećamo, tim Srbije savladao je u prvom kolu Švajcarsku, dok je sastav BiH poražen od Turske.

U prvom meču drugog kola grupe C, selekcija Švajcarske će od 17.00 časova u Friburgu dočekati Tursku.

Tri najbolje selekcije iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija uz prenošenje bodova.

