Švajcarci glasaju o vojnom roku za žene

Građani Švajcarske glasaju na referendumu o tome da li žene, poput muškaraca, moraju da služe vojni rok u vojsci, timovima civilne zaštite ili u nekom drugom obliku.

Pristalice "inicijative za građansku službu" nadaju se da će ovo rješenje povećati društvenu koheziju otvaranjem radnih mjesta u oblastima kao što su zaštita životne sredine, bezbjednost hrane i briga o starijima.

Većina u parlamentu protivi se ovoj ideji, uglavnom zbog troškova i bojazni da bi to moglo da ugrozi ekonomiju uklanjanjem desetina hiljada mladih iz ukupne radne snage u zemlji.

Posljednje ankete pokazuju da inicijativa neće dobiti podršku na referendumu, prenio je AP.