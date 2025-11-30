Švajcarci glasaju o vojnom roku za žene

Izvor:
SRNA
30.11.2025
09:53
Komentari:0
Građani Švajcarske glasaju na referendumu o tome da li žene, poput muškaraca, moraju da služe vojni rok u vojsci, timovima civilne zaštite ili u nekom drugom obliku.
Pristalice "inicijative za građansku službu" nadaju se da će ovo rješenje povećati društvenu koheziju otvaranjem radnih mjesta u oblastima kao što su zaštita životne sredine, bezbjednost hrane i briga o starijima.
Većina u parlamentu protivi se ovoj ideji, uglavnom zbog troškova i bojazni da bi to moglo da ugrozi ekonomiju uklanjanjem desetina hiljada mladih iz ukupne radne snage u zemlji.
Posljednje ankete pokazuju da inicijativa neće dobiti podršku na referendumu, prenio je AP.
