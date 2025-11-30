Logo
Kazahstan kritikovao Kijev zbog napada na naftovodni terminal

Izvor:

SRNA

30.11.2025

08:39

Казахстан критиковао Кијев због напада на нафтоводни терминал
Ministarstvo spoljnih poslova Kazahstana kritikovalo je Ukrajinu zbog napada dronom na terminal crnomorskog naftovoda, kroz koji prolazi više od jedan odsto svjetske nafte.

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da protestuje zbog još jednog namjernog napada na ključnu infrastrukturu međunarodnog Kaspijskog cjevovodnog konzorcijuma u vodama luke Novorosijsk.

"Ovaj incident označava treći čin agresije protiv isključivo civilnog objekta čiji je rad zaštićen normama međunarodnog prava", napominje se u objavi.

Društvo

Posljednji dan novembra donosi nam sunčano i toplije vrijeme

Uprava Kaspijskog cjevovodnog konzorcijuma saopštila je juče da je obustavila operacije nakon što je pristanište na crnomorskom terminalu teško oštećeno u napadu ukrajinskog mornaričkog drona.

