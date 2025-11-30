Kazahstan kritikovao Kijev zbog napada na naftovodni terminal

Izvor:
Ministarstvo spoljnih poslova Kazahstana kritikovalo je Ukrajinu zbog napada dronom na terminal crnomorskog naftovoda, kroz koji prolazi više od jedan odsto svjetske nafte.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da protestuje zbog još jednog namjernog napada na ključnu infrastrukturu međunarodnog Kaspijskog cjevovodnog konzorcijuma u vodama luke Novorosijsk.
"Ovaj incident označava treći čin agresije protiv isključivo civilnog objekta čiji je rad zaštićen normama međunarodnog prava", napominje se u objavi.
Uprava Kaspijskog cjevovodnog konzorcijuma saopštila je juče da je obustavila operacije nakon što je pristanište na crnomorskom terminalu teško oštećeno u napadu ukrajinskog mornaričkog drona.
