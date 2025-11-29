Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

Južna Azija suočava se sa jednim od najgorih vremenskih katastrofa posljednjih godina nakon obilnih monsunskih padavina pojačanih tropskim olujama u kojima je do sada poginulo oko 600 ljudi.

Poplave i klizišta pogodile su Indoneziju, Maleziju, Tajland i Šri Lanku, prenosi Bi-Bi-Si.

Death toll from floods and landslides on Indonesia's Sumatra Island. Monsoon rain exacerbated by tropical storms caused some of the region's worst flooding in years, with millions affected in Indonesia, Malaysia, Thailand and Sri Lanka.

Indonesia’s National Disaster Management… pic.twitter.com/1f09l4Gh2o — WorldGeopolitics25 (@WGeopolitics25) November 29, 2025

U Indoneziji su poplave pogodile ostrvo Sumatru, gdje je poginulo više od 300 ljudi, a gotovo 300 se vode kao nestalo. Hiljade ljudi ostale su zarobljene dok su spasioci radili pod otežanim vremenskim uslovima.

U Tajlandu je u provinciji Songhla voda je porasla na tri metra, a najmanje 145 ljudi je poginulo.

South East Asia is now facing days of relentless rain, causing widespread devastation across Thailand, Malaysia, and Indonesia.

The destructive weather has left more than 50 people dead in what authorities say is some of the worst flooding the region has seen in years. pic.twitter.com/mOKJig8I7S — AnewZ (@Anewz_tv) November 27, 2025

Više od 3,8 miliona ljudi pogođeno je u 10 provincija zahvaćenih poplavama.

U Šri Lanki, pogođenoj ciklonom Ditvah i rijetkim ciklonom Senjar, više od 130 ljudi je poginulo, oko 170 se vodi kao nestalo, a vlada je proglasila vanredno stanje.

Uništeno je preko 15.000 kuća, a oko 78.000 ljudi smješteno je u privremena skloništa. Meteorolozi upozoravaju da je ekstremno vrijeme u regionu pojačano interakcijom tajfuna Koto na Filipinima i ciklona Senjar u moreuzu Malaka, dok klimatske promjene mijenjaju obrasce monsunske sezone i povećavaju rizik od poplava i klizišta.