Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

Izvor:

Agencije

29.11.2025

21:36

Komentari:

0
Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци
Foto: Tanjug / AP / Nazar Chaniago

Južna Azija suočava se sa jednim od najgorih vremenskih katastrofa posljednjih godina nakon obilnih monsunskih padavina pojačanih tropskim olujama u kojima je do sada poginulo oko 600 ljudi.

Poplave i klizišta pogodile su Indoneziju, Maleziju, Tajland i Šri Lanku, prenosi Bi-Bi-Si.

U Indoneziji su poplave pogodile ostrvo Sumatru, gdje je poginulo više od 300 ljudi, a gotovo 300 se vode kao nestalo. Hiljade ljudi ostale su zarobljene dok su spasioci radili pod otežanim vremenskim uslovima.

U Tajlandu je u provinciji Songhla voda je porasla na tri metra, a najmanje 145 ljudi je poginulo.

Više od 3,8 miliona ljudi pogođeno je u 10 provincija zahvaćenih poplavama.

U Šri Lanki, pogođenoj ciklonom Ditvah i rijetkim ciklonom Senjar, više od 130 ljudi je poginulo, oko 170 se vodi kao nestalo, a vlada je proglasila vanredno stanje.

Uništeno je preko 15.000 kuća, a oko 78.000 ljudi smješteno je u privremena skloništa. Meteorolozi upozoravaju da je ekstremno vrijeme u regionu pojačano interakcijom tajfuna Koto na Filipinima i ciklona Senjar u moreuzu Malaka, dok klimatske promjene mijenjaju obrasce monsunske sezone i povećavaju rizik od poplava i klizišta.

