Mediji pišu: Američki avioni patroliraju oko Venecuele

29.11.2025

20:32

Медији пишу: Амерички авиони патролирају око Венецуеле

Američki vojni avioni patroliraju međunarodnim vazdušnim prostorom oko Venecuele gotovo neprestano posljednjih dana, piše "Vašington post" pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Isti izvor navodi da se patrole obavljaju u okviru povećanog vojnog prisustva povodom navodnih operacija protiv krijumčarenja droge.

Predsjednik SAD Donald Tramp obavijestio je ranije tokom dana sve avio-prevoznike da smatraju vazdušni prostor iznad Venecuele i oko nje zatvorenim, bez navođenja razloga.

SAD su tokom posljednjih mjeseci znatno pojačale vojno prisustvo na Karibima, navodeći borbu protiv trgovine drogom kao primarni razlog.

U septembru i oktobru više puta su koristile svoje oružane snage da unište čamce koji su navodno prevozili drogu kod obale Venecuele.

Venecuela

Nikolas Maduro

Donald Tramp

