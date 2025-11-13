Trampu predstavljene opcije za vojne operacije u Venecuele, uključeni i kopneni udari

Visoki vojni zvaničnici SAD-a predstavili su američkom predsjedniku Donaldu Trampu ažurirane opcije za moguće vojne operacije u Venecueli, uključujući i kopnene udare, javlja CBS News pozivajući se na više izvora upoznatih sa sastancima održanim u Bijeloj kući.

Prema navodima američkih medija, ministar odbrane Pit Hegset, načelnik Združenog štaba Den Kejn i drugi visoki vojni i obavještajni zvaničnici informisali su Trampa o potencijalnim vojnim scenarijima u narednim danima, ali konačna odluka još nije donesena.

Ove informacije dolaze svega nekoliko dana nakon što su SAD u vode Kariba i Latinske Amerike poslale najveći ratni brod na svijetu, nosač aviona USS Gerald R. Ford, što predstavlja najznačajnije vojno prisustvo SAD-a u tom regionu još od invazije na Panamu 1989. godine. Takav razvoj situacije izazvao je bojazan da Vašingtona razmatra oružani napad na Venecuelu.

U odgovoru na američke poteze, predsjednik Venecuele Nikolas Maduro najavio je "masovno raspoređivanje" kopnenih, vazdušnih, pomorskih, riječnih i raketnih snaga, kao i civilnih milicija, s ciljem da se suprotstave američkoj mornarici koja patrolira u blizini venecuelanske obale.

Tokom posljednja dva mjeseca američka vojska izvela je napade na najmanje 21 brod za koje tvrdi da su prevozili drogu iz Južne Amerike ka SAD-u. U tim napadima poginulo je gotovo 80 ljudi.

Tramp je ranije tvrdio da su vojne akcije nužne kako bi se "zaustavio protok narkotika" ka SAD-u, ali brojni analitičari smatraju da je stvarni cilj ovih poteza pritisak na Madurov režim i pokušaj smjene vlasti u Karakasu.