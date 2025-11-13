Logo
Large banner

Trampu predstavljene opcije za vojne operacije u Venecuele, uključeni i kopneni udari

Izvor:

Agencije

13.11.2025

19:47

Komentari:

0
Predsjednik SAD-a Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset
Foto: Tanjug/AP

Visoki vojni zvaničnici SAD-a predstavili su američkom predsjedniku Donaldu Trampu ažurirane opcije za moguće vojne operacije u Venecueli, uključujući i kopnene udare, javlja CBS News pozivajući se na više izvora upoznatih sa sastancima održanim u Bijeloj kući.

Prema navodima američkih medija, ministar odbrane Pit Hegset, načelnik Združenog štaba Den Kejn i drugi visoki vojni i obavještajni zvaničnici informisali su Trampa o potencijalnim vojnim scenarijima u narednim danima, ali konačna odluka još nije donesena.

Ove informacije dolaze svega nekoliko dana nakon što su SAD u vode Kariba i Latinske Amerike poslale najveći ratni brod na svijetu, nosač aviona USS Gerald R. Ford, što predstavlja najznačajnije vojno prisustvo SAD-a u tom regionu još od invazije na Panamu 1989. godine. Takav razvoj situacije izazvao je bojazan da Vašingtona razmatra oružani napad na Venecuelu.

U odgovoru na američke poteze, predsjednik Venecuele Nikolas Maduro najavio je "masovno raspoređivanje" kopnenih, vazdušnih, pomorskih, riječnih i raketnih snaga, kao i civilnih milicija, s ciljem da se suprotstave američkoj mornarici koja patrolira u blizini venecuelanske obale.

Tokom posljednja dva mjeseca američka vojska izvela je napade na najmanje 21 brod za koje tvrdi da su prevozili drogu iz Južne Amerike ka SAD-u. U tim napadima poginulo je gotovo 80 ljudi.

Tramp je ranije tvrdio da su vojne akcije nužne kako bi se "zaustavio protok narkotika" ka SAD-u, ali brojni analitičari smatraju da je stvarni cilj ovih poteza pritisak na Madurov režim i pokušaj smjene vlasti u Karakasu.

Podijeli:

Tagovi:

Venecuela

Nikolas Maduro

Donald Tramp

Pit Hegset

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

Svijet

SAD bi mogle početi odbijati vize gojaznim ljudima

2 h

0
Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

Svijet

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

3 h

0
Рубио: ЕУ не може да одређује шта је међународно право

Svijet

Rubio: EU ne može da određuje šta je međunarodno pravo

3 h

0
Пуштена жена осумњичена за пљачку накита у Лувру

Svijet

Puštena žena osumnjičena za pljačku nakita u Luvru

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

02

Odluka je pala: Džin ne može bez alkohola

21

56

Ove ulice sutra ostaju bez struje

21

47

Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

21

41

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

21

35

Fejsbuk ukida lajkovanje i komentarisanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner