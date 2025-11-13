Logo
Large banner

Puštena žena osumnjičena za pljačku nakita u Luvru

Izvor:

Agencije

13.11.2025

17:59

Komentari:

0
Пуштена жена осумњичена за пљачку накита у Лувру
Foto: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Policija je pustila ženu osumnjičenu da je umiješana u pljačku muzeja Luvr i ona će biti pod sudskim nadzorom, saopšteno je iz tužilaštva.

Ova žena je među četiri osobe protiv kojih se vodi istraga u vezi sa pljačkom, čiji su akteri pobjegli sa nakitom vrijednim oko 102 miliona dolara.

Njoj neće biti dozvoljeno da kontaktira sa drugim osumnjičenima niti da napusti Francusku.

Лувр пљачка

Svijet

Pljačkaši Luvra djelovali po nalogu stranih klijenata

Pariski tužilac Lor Bekuo izjavila je ranije da su sada uhapšena tri muškarca i ženu, koja je djevojka jednog od osumnjičenih pljačkaša.

Zasad nije nakit koji je ukraden 19. oktobra.

Lopovi su odnijeli devet predmeta, uključujući dragulje i nakit iz kraljevske zbirke.

Лувр пљачка

Svijet

Tužiteljka: Dvojica optuženih za pljačku u Luvru i ranije osuđivana zbog krađi

Tokom pljačke oni su oborili i oštetili krunu carice Evgenije, koja je kasnije pronađena.

Pljačka je trajala između četiri i sedam minuta.

Podijeli:

Tagovi:

Luvr

Pariz

pljačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Svijet

Ko su osumnjičeni za pljačku Luvra

1 sedm

0
Осумњичени пљачкаши Лувра изведени пред истражног судију

Svijet

Osumnjičeni pljačkaši Luvra izvedeni pred istražnog sudiju

1 sedm

0
Међу осумњиченима за пљачку Лувра и 38-годишња жена, данас се појавила у судници

Svijet

Među osumnjičenima za pljačku Luvra i 38-godišnja žena, danas se pojavila u sudnici

1 sedm

0
Европол писао БиХ због пљачке Лувра

Svijet

Evropol pisao BiH zbog pljačke Luvra

1 sedm

0

Više iz rubrike

Бизаран инцидент: Жена пријетила таксисти мачетом јер је пуштао музику која јој се није свидјела

Svijet

Bizaran incident: Žena prijetila taksisti mačetom jer je puštao muziku koja joj se nije svidjela

1 h

0
"Русија опет крива": Какве везе имају Макрон, Путин и најезда стјеница?

Svijet

"Rusija opet kriva": Kakve veze imaju Makron, Putin i najezda stjenica?

2 h

0
Разбијен међународни криминални ланац трговине дјецом

Svijet

Razbijen međunarodni kriminalni lanac trgovine djecom

2 h

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Svijet

Meloni: Nastavlja se slanje migranata u Albaniju

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

19

06

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

19

04

Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

19

04

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

18

57

Centralne vijesti, 13.11.2025.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner