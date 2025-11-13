Puštena žena osumnjičena za pljačku nakita u Luvru

Policija je pustila ženu osumnjičenu da je umiješana u pljačku muzeja Luvr i ona će biti pod sudskim nadzorom, saopšteno je iz tužilaštva.

Ova žena je među četiri osobe protiv kojih se vodi istraga u vezi sa pljačkom, čiji su akteri pobjegli sa nakitom vrijednim oko 102 miliona dolara.

Njoj neće biti dozvoljeno da kontaktira sa drugim osumnjičenima niti da napusti Francusku.

Svijet Pljačkaši Luvra djelovali po nalogu stranih klijenata

Pariski tužilac Lor Bekuo izjavila je ranije da su sada uhapšena tri muškarca i ženu, koja je djevojka jednog od osumnjičenih pljačkaša.

Zasad nije nakit koji je ukraden 19. oktobra.

Lopovi su odnijeli devet predmeta, uključujući dragulje i nakit iz kraljevske zbirke.

Svijet Tužiteljka: Dvojica optuženih za pljačku u Luvru i ranije osuđivana zbog krađi

Tokom pljačke oni su oborili i oštetili krunu carice Evgenije, koja je kasnije pronađena.

Pljačka je trajala između četiri i sedam minuta.