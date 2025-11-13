Logo
Bizaran incident: Žena prijetila taksisti mačetom jer je puštao muziku koja joj se nije svidjela

Izvor:

Agencije

13.11.2025

17:55

Komentari:

0
Foto: screenshot

U incidentu koji je zabilježen kamerom, jedna Ruskinja je prijetila taksisti velikom mačetom jer nije mogla podnijeti muziku koja je svirala u njegovom vozilu.

Na snimku se vidi kako putnica bijesno zahtijeva da se puste pjesme iz žanra “šanson”, koji karakterišu balade s izraženim tekstom. Žena se može vidjeti kako pretura po svojoj torbi prije nego što je izvukla mačetu i uperila je prema vozaču.

U trenutku panike, vozač je skrenuo u stranu pokušavajući se udaljiti od mačete. Nakon što je podigao ruke od straha, brzo je prebacio na radio stanicu po ženinim željama. Tek tada je ona spustila ovo oružje.

Incident se navodno dogodio u gradu Samara u Rusiji. Vozač je kasnije dovezao neidentifikovanu ženu kod lokalnog groblja. Cijeli događaj zabilježen je kamerom unutar taksija, na kojoj se vidi žena kako opušteno sjedi na zadnjem sjedištu prije nego što iz torbe izvlači oštro oružje i provlači ga između prednjih sjedišta.

“Ne sviđa mi se ova plesna muzika”, rekla je prestravljenom vozaču, koji se povlačio i mucao: “Razumijem, razumijem. Ugasiću je.”

Kada je prebacio na kanal sa šansonama, rekla je: “Kad pustiš moj omiljeni šanson, spustiću mačetu.”

Nakon što je taksista podnio prijavu, policija u Samari pokrenula je potragu za ženom koja je mačetom prijetila vozaču. Policajci iz lokalne stanice rekli su da, iako vozač nije podnio zvaničnu tužbu, istražuju slučaj nakon što je uznemirujući video postao viralan, piše Kliks.

