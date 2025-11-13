"Rusija opet kriva": Kakve veze imaju Makron, Putin i najezda stjenica?

Francuski predsjednik Emanuel Makron optužio je Rusiju za širenje lažnih vijesti o najezdi stjenica u Francuskoj, bez ijednog dokaza, ali je priznao da država ima problem sa tim.

"Rusija ovo širenje lažnih vijesti iskorišćava. Situacija sa stjenicama je primjer toga. Rusi su putem društvenih mreža skrenuli pažnju na taj problem", rekao je Makron i dodao da to jeste realan problem.

Ranije ove sedmice, načelnik francuskog Generalštaba, general Fabijen Mandon, pokušao je da krivicu za najezdu stjenica prebaci na Rusiju, optužujući bez dokaza Moskvu da destabilizuje situaciju u zemlji, podsjetile su RIA Novosti.

Francuska se u jesen 2023. godine suočila sa masovnom najezdom stjenica. Insekti su pronađeni ne samo u domovima običnih stanovnika već i u bolnicama, bioskopima, bibliotekama i javnom prevozu.

Prema podacima francuske vladine agencije "Anses", stjenice su posljednjih godina "ušle" u svako deseto domaćinstvo u Francuskoj.

Tokom priprema za Olimpijske igre u Parizu u ljeto 2024. godine policajci raspoređeni na poslovima obezbjeđenja i oni koji su privremeno smješteni u studentske domove takođe su se žalili na prisustvo stjenica.

Takozvana krevetna stjenica je insekt koji parazitira hraneći se krvlju čovjeka, mačke, psa i drugih domaćih životinja, ali i krvlju zeca, glodara /pacova i miševa/ i raznih ptica.

Stjenica je najaktivnija noću, kada izlazi iz svojih staništa /kreveta, dušeka i drugog namještaja/ i kreće u potragu za žrtvama.