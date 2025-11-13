U Rimu izložena čuvena Biblija

Izvor:
SRNA
13.11.2025
16:03
Komentari:0
U Rimu je izložena čuvena Biblija Borsa d`Estea iz 15. vijeka u okviru proslave Svete godine u Vatikanu.
Dvotomno remek-djelo, poznato po svojim minijaturnim slikama u zlatu i avganistanskom lapis lazuliju, izloženo je u italijanskom Senatu, gdje će ostati do 16. januara, piše "Dejli mejl".
Ovaj primjerak Biblije obično se čuva u sefu u biblioteci u Modeni i rijetko se javno izlaže.
Biblija je transportovana u Rim pod jakim obezbjeđenjem, a unošenje knjige u Senat prenosila je televizija.
Ovu bibliju su između 1455. i 1461. godine izradili kaligraf Pjetro Paolo Marone i ilustratori Tadeo Kriveli i Franko dei Rusi.
Scena
Porodica Brus Vilisa odlučila donirati njegov mozak?
Italijansko Ministarstvo kulture smatra je jednim od najviših izraza minijaturne umjetnosti koji objedinjuje svetu vrijednost, istorijski značaj, dragocjene materijale i prefinjenu estetiku.
Biblija će ostati iza staklene ploče u Rimu, ali posjetioci je mogu digitalno čitati.
Direktor Galerije "Estense" u Modeni Alesandra Neči rekla je da je ova biblija "Mona Lizom iluminiranih rukopisa" zbog njene izuzetne umjetničke vrijednosti i religiozne inspiracije.
Bibliju je naručio vojvoda Borso d`Este i čuvana je u porodici Este sve dok je posljednji vojvoda Frančesko Peti od Austrije-Este nije ponio sa sobom kada je pobjegao u Beč 1859. godine.
Ostala je u posjedu Habzburgovaca čak i nakon raspada Austrougarske imperije poslije Prvog svjetskog rata.
Scena
3 h0
Fudbal
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Hronika
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
19
15
19
06
19
04
19
04
18
57
Trenutno na programu