Logo
Large banner

U Rimu izložena čuvena Biblija

Izvor:

SRNA

13.11.2025

16:03

Komentari:

0
У Риму изложена чувена Библија

U Rimu je izložena čuvena Biblija Borsa d`Estea iz 15. vijeka u okviru proslave Svete godine u Vatikanu.

Dvotomno remek-djelo, poznato po svojim minijaturnim slikama u zlatu i avganistanskom lapis lazuliju, izloženo je u italijanskom Senatu, gdje će ostati do 16. januara, piše "Dejli mejl".

Ovaj primjerak Biblije obično se čuva u sefu u biblioteci u Modeni i rijetko se javno izlaže.

Biblija je transportovana u Rim pod jakim obezbjeđenjem, a unošenje knjige u Senat prenosila je televizija.

Ovu bibliju su između 1455. i 1461. godine izradili kaligraf Pjetro Paolo Marone i ilustratori Tadeo Kriveli i Franko dei Rusi.

vilis brus

Scena

Porodica Brus Vilisa odlučila donirati njegov mozak?

Italijansko Ministarstvo kulture smatra je jednim od najviših izraza minijaturne umjetnosti koji objedinjuje svetu vrijednost, istorijski značaj, dragocjene materijale i prefinjenu estetiku.

Biblija će ostati iza staklene ploče u Rimu, ali posjetioci je mogu digitalno čitati.

Direktor Galerije "Estense" u Modeni Alesandra Neči rekla je da je ova biblija "Mona Lizom iluminiranih rukopisa" zbog njene izuzetne umjetničke vrijednosti i religiozne inspiracije.

Bibliju je naručio vojvoda Borso d`Este i čuvana je u porodici Este sve dok je posljednji vojvoda Frančesko Peti od Austrije-Este nije ponio sa sobom kada je pobjegao u Beč 1859. godine.

Ostala je u posjedu Habzburgovaca čak i nakon raspada Austrougarske imperije poslije Prvog svjetskog rata.

Podijeli:

Tagovi:

Biblija

Rim

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Scena

Ceca podržala Kaću Živković: Gori Instagram, uključila se i estrada

3 h

0
Ким Џонг Ун дозволио преносе Премијер лиге у Сјеверној Кореји, али под овим условима

Fudbal

Kim Džong Un dozvolio prenose Premijer lige u Sjevernoj Koreji, ali pod ovim uslovima

3 h

0
Два хороскопска знака могу очекивати велике пословне промјене крајем мјесеца

Zanimljivosti

Dva horoskopska znaka mogu očekivati velike poslovne promjene krajem mjeseca

3 h

0
Одређен притвор тројици ухапшених са 3 килограма кокаина

Hronika

Određen pritvor trojici uhapšenih sa 3 kilograma kokaina

3 h

0

Više iz rubrike

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

Svijet

Jeziva tragedija u školi: Poginula djevojčica (12), pronađena poruka sa tri riječi?

3 h

0
"Не могу више ово да поднесем": Принц сазнао да је све процурило у јавност

Svijet

"Ne mogu više ovo da podnesem": Princ saznao da je sve procurilo u javnost

3 h

0
Москва открива: Шта ће се десити ако САД спроведу нуклеарне пробе

Svijet

Moskva otkriva: Šta će se desiti ako SAD sprovedu nuklearne probe

4 h

0
Орбан: Скандал у Украјини показао да тамо влада хаос

Svijet

Orban: Skandal u Ukrajini pokazao da tamo vlada haos

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

19

06

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

19

04

Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

19

04

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

18

57

Centralne vijesti, 13.11.2025.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner