U Rimu izložena čuvena Biblija

U Rimu je izložena čuvena Biblija Borsa d`Estea iz 15. vijeka u okviru proslave Svete godine u Vatikanu.

Dvotomno remek-djelo, poznato po svojim minijaturnim slikama u zlatu i avganistanskom lapis lazuliju, izloženo je u italijanskom Senatu, gdje će ostati do 16. januara, piše "Dejli mejl".

Ovaj primjerak Biblije obično se čuva u sefu u biblioteci u Modeni i rijetko se javno izlaže.

Biblija je transportovana u Rim pod jakim obezbjeđenjem, a unošenje knjige u Senat prenosila je televizija.

Ovu bibliju su između 1455. i 1461. godine izradili kaligraf Pjetro Paolo Marone i ilustratori Tadeo Kriveli i Franko dei Rusi.

Italijansko Ministarstvo kulture smatra je jednim od najviših izraza minijaturne umjetnosti koji objedinjuje svetu vrijednost, istorijski značaj, dragocjene materijale i prefinjenu estetiku.

Biblija će ostati iza staklene ploče u Rimu, ali posjetioci je mogu digitalno čitati.

Direktor Galerije "Estense" u Modeni Alesandra Neči rekla je da je ova biblija "Mona Lizom iluminiranih rukopisa" zbog njene izuzetne umjetničke vrijednosti i religiozne inspiracije.

Bibliju je naručio vojvoda Borso d`Este i čuvana je u porodici Este sve dok je posljednji vojvoda Frančesko Peti od Austrije-Este nije ponio sa sobom kada je pobjegao u Beč 1859. godine.

Ostala je u posjedu Habzburgovaca čak i nakon raspada Austrougarske imperije poslije Prvog svjetskog rata.