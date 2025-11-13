Logo
Large banner

Određen pritvor trojici uhapšenih sa 3 kilograma kokaina

Izvor:

SRNA

13.11.2025

15:44

Komentari:

0
Одређен притвор тројици ухапшених са 3 килограма кокаина
Foto: ATV BL

Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Sanelu Begiću, Adiju Abdihodžiću i Deniju Alibabiću koji su uhapšeni na granici s Hrvatskom prilikom pokušaja krijumčarenja tri kilograma kokaina u BiH.

Trojac je uhapšen na graničnom prelazu Izačić 7. novembra, a osumnjičen je za krivično d‌jelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim d‌jelom neovlašteni promet droge, saopšteno je iz Suda BiH.

Кокаин Тузла

Hronika

Pali dileri: U ruksaku krili kokain vrijedan 400.000 maraka!

Droga je otkrivena prilikom detaljne granične kontrole putničkog vozila kojim je upravljao Begić.

Pritvor može trajati najduže mjesec dana, računajući od dana hapšenja, odnosno do 7. decembra ili do nove odluke Suda.

Podijeli:

Tagovi:

krijumčarenje

Droga

Pritvor

kokain

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На граници заплијењено три килограма кокаина из Словеније, требао завршити у БиХ

Hronika

Na granici zaplijenjeno tri kilograma kokaina iz Slovenije, trebao završiti u BiH

5 d

0
Холандска полиција заплијенила више од три тоне кокаина

Svijet

Holandska policija zaplijenila više od tri tone kokaina

6 d

0
Младић поријеклом из БиХ осуђен у случају шверца 818 килограма кокаина

Svijet

Mladić porijeklom iz BiH osuđen u slučaju šverca 818 kilograma kokaina

1 sedm

0
Дајана Радошљевић

Hronika

Dajana Radošljević ponovo uhapšena, zaplijenjen kokain!

2 sedm

0

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Tragedija kod Novog Grada: Poginuo vozač traktora, podletio pod voz

54 min

0
Судар шкоде и пежоа, повријеђене три особе

Hronika

Sudar škode i pežoa, povrijeđene tri osobe

1 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Tragedija u BiH: Muškarac se objesio

1 h

0
Одузет аутомобил од вишеструког преступника, за казне дугује преко 7.000 КМ

Hronika

Oduzet automobil od višestrukog prestupnika, za kazne duguje preko 7.000 KM

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

U Rimu izložena čuvena Biblija

16

02

Jeziva tragedija u školi: Poginula djevojčica (12), pronađena poruka sa tri riječi?

15

59

Porodica Brus Vilisa odlučila donirati njegov mozak?

15

54

Ceca podržala Kaću Živković: Gori Instagram, uključila se i estrada

15

51

Kim Džong Un dozvolio prenose Premijer lige u Sjevernoj Koreji, ali pod ovim uslovima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner