Određen pritvor trojici uhapšenih sa 3 kilograma kokaina

Izvor:
SRNA
13.11.2025
15:44
Komentari:0
Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Sanelu Begiću, Adiju Abdihodžiću i Deniju Alibabiću koji su uhapšeni na granici s Hrvatskom prilikom pokušaja krijumčarenja tri kilograma kokaina u BiH.
Trojac je uhapšen na graničnom prelazu Izačić 7. novembra, a osumnjičen je za krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet droge, saopšteno je iz Suda BiH.
Hronika
Pali dileri: U ruksaku krili kokain vrijedan 400.000 maraka!
Droga je otkrivena prilikom detaljne granične kontrole putničkog vozila kojim je upravljao Begić.
Pritvor može trajati najduže mjesec dana, računajući od dana hapšenja, odnosno do 7. decembra ili do nove odluke Suda.
Hronika
5 d0
Svijet
6 d0
Svijet
1 sedm0
Hronika
2 sedm0
Najnovije
Najčitanije
16
03
16
02
15
59
15
54
15
51
Trenutno na programu