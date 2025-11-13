Određen pritvor trojici uhapšenih sa 3 kilograma kokaina

Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Sanelu Begiću, Adiju Abdihodžiću i Deniju Alibabiću koji su uhapšeni na granici s Hrvatskom prilikom pokušaja krijumčarenja tri kilograma kokaina u BiH.

Trojac je uhapšen na graničnom prelazu Izačić 7. novembra, a osumnjičen je za krivično d‌jelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim d‌jelom neovlašteni promet droge, saopšteno je iz Suda BiH.

Hronika Pali dileri: U ruksaku krili kokain vrijedan 400.000 maraka!

Droga je otkrivena prilikom detaljne granične kontrole putničkog vozila kojim je upravljao Begić.

Pritvor može trajati najduže mjesec dana, računajući od dana hapšenja, odnosno do 7. decembra ili do nove odluke Suda.