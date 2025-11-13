Logo
Tragedija u BiH: Muškarac se objesio

Avaz

13.11.2025

Foto: ATV BL

Muškarac je sinoć počinio samoubistvo u Kalesiji, saznaje portal "Avaza".

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, imali su zaprimljenu prijavu o događaju.

marke novac KM

Ekonomija

Za koliko će biti povećane penzije u Srpskoj

Prema saznanjima „Avaza“, muškarac je samoubistvo počinio vješanjem.

Kalesija

Samoubistvo

Avion prinudno sletio zbog dojave o bombi: Hitno evakuisani putnici

Vatrogasac se zapalio, poznat razlog

Nova pravila za vozače: Nisu više dovoljna samo upaljena prednja svjetla

Evropske cijene gasa pale na najniži nivo za posljednjih 18 mjeseci

Oduzet automobil od višestrukog prestupnika, za kazne duguje preko 7.000 KM

Dojava o bombi u srednjoj školi, policija na terenu

Osuđen razbojnik iz Kikinde: Upadao ljudima u kuće, pa ih vezivao i prijetio im smrću

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

