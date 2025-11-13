Osuđen razbojnik iz Kikinde: Upadao ljudima u kuće, pa ih vezivao i prijetio im smrću

Kikinđanin B. I. pravosnažno je osuđen na šest i po godina zatvora zbog četiri razbojništva koja je počinio prije osam godina u Novom Miloševu i Jarkovcu.

Krivični postupak protiv B. I. i S. N, oboje iz Kikinde, pravosnažno je okončan presudom Apelacionog suda u Novom Sadu, kojom su odbijene žalbe okrivljenog i javnog tužioca kao neosnovane, te je potvrđena prvostepena presuda Višeg suda u Zrenjaninu.

Prema presudi, B. I. je proglašen krivim za četiri razbojništva, dok je S. N. oslobođena optužbi jer nije dokazano da je bila dio razbojničke grupe niti da je po prethodnom dogovoru sa B. I. učestvovala u izvršenju djela.

B. I. je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest i po godina, a pored toga obavezan je da snosi troškove krivičnog postupka i da oštećenima nadoknadi ispostavljene imovinsko-pravne zahtjeve.

Kako se navodi u presudi, u aprilu i maju 2017. godine, u Novom Miloševu i Jarkovcu, B. I, po prethodnom dogovoru sa nepoznatom osobom, neovlašćeno je ulazio u kuće više oštećenih lica.

Upotrebom sile, vezujući im ruke selotejp trakom i lisicama, i uz prijetnju da će ih ubiti ukoliko ne otkriju gdje se nalazi novac i zlatni nakit, oduzimao je pokretne stvari i novac u ukupnoj vrijednosti većoj od pola miliona dinara.

