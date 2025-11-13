Logo
Large banner

Osuđen razbojnik iz Kikinde: Upadao ljudima u kuće, pa ih vezivao i prijetio im smrću

13.11.2025

12:27

Komentari:

0
Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу
Foto: Pixabay

Kikinđanin B. I. pravosnažno je osuđen na šest i po godina zatvora zbog četiri razbojništva koja je počinio prije osam godina u Novom Miloševu i Jarkovcu.

Krivični postupak protiv B. I. i S. N, oboje iz Kikinde, pravosnažno je okončan presudom Apelacionog suda u Novom Sadu, kojom su odbijene žalbe okrivljenog i javnog tužioca kao neosnovane, te je potvrđena prvostepena presuda Višeg suda u Zrenjaninu.

Prema presudi, B. I. je proglašen krivim za četiri razbojništva, dok je S. N. oslobođena optužbi jer nije dokazano da je bila dio razbojničke grupe niti da je po prethodnom dogovoru sa B. I. učestvovala u izvršenju djela.

B. I. je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest i po godina, a pored toga obavezan je da snosi troškove krivičnog postupka i da oštećenima nadoknadi ispostavljene imovinsko-pravne zahtjeve.

превара нова банка

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

Kako se navodi u presudi, u aprilu i maju 2017. godine, u Novom Miloševu i Jarkovcu, B. I, po prethodnom dogovoru sa nepoznatom osobom, neovlašćeno je ulazio u kuće više oštećenih lica.

Upotrebom sile, vezujući im ruke selotejp trakom i lisicama, i uz prijetnju da će ih ubiti ukoliko ne otkriju gdje se nalazi novac i zlatni nakit, oduzimao je pokretne stvari i novac u ukupnoj vrijednosti većoj od pola miliona dinara.

(Zrenjaninski)

Podijeli:

Tag:

razbojništvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

3 h

0
Тинејџерку (14) држао закључану на тавану данима, па се иживљавао над њом

Svijet

Tinejdžerku (14) držao zaključanu na tavanu danima, pa se iživljavao nad njom

3 h

0
Кисели купус

Savjeti

Tri greške zbog kojih kiseli kupus propada: Izbjegnite ih

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom za vrbovanje djevojčice

3 h

0

Više iz rubrike

Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom za vrbovanje djevojčice

3 h

0
Ударио у надвожњак ауто-пута 9. јануар

Hronika

Neshvatljivo: Kipom kamiona udario u nadvožnjak auto-puta u BiH

4 h

0
Одузета пушка

Hronika

Policija Srpske u kući koju koristi državljanin Slovenije pronašla puške

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

U Rimu izložena čuvena Biblija

16

02

Jeziva tragedija u školi: Poginula djevojčica (12), pronađena poruka sa tri riječi?

15

59

Porodica Brus Vilisa odlučila donirati njegov mozak?

15

54

Ceca podržala Kaću Živković: Gori Instagram, uključila se i estrada

15

51

Kim Džong Un dozvolio prenose Premijer lige u Sjevernoj Koreji, ali pod ovim uslovima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner