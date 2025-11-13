Logo
Neshvatljivo: Kipom kamiona udario u nadvožnjak auto-puta 9. januar

Autor:

Stevan Lulić

13.11.2025

12:00

Komentari:

0
Ударио у надвожњак ауто-пута 9. јануар
Foto: ATV

Nesvakidašnji udes dogodio se danas kod auto-puta 9. januar, odnosno ispod ovog auto-puta.

Do udesa je došlo kada je vozač kamiona kipom (prikolicom) kamiona, krećući se saobraćajnicom ispod auto-puta, pri velikoj brzini udario u nadvožnjak 9. januara.

rite ugljevik

Ekonomija

RiTE Ugljevik o navodnom stečaju: Namjera da se izazove zabrinutost

Na snimku, koji je u posjedu ATV-a vidi se kako se kamion dužim dijelom dionice kreće sa podignutom prikolicom.

Potom velikom brzinom prikolica udara u nadvožnjak auto-puta.

Nije poznato da li je neko u udesu povrijeđen, ali je na samoj saobraćajnici i kamionu nastala velika materijalna šteta.

Neshvatljivo je kako vozač nije primijetio da mu je prikolica ostala podignuta i da je toliko dugo nastavio da vozi.

Incident pogledajte u video prilogu.

