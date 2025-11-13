Zaharova: Uplašili se da će Italijani saznati istinu

Od čitavog intervjua ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova za "Korijere dela Sera", italijanski list je bio spreman da objavi samo trećinu. Cenzuri nije bio podvrgnut samo obim, već i sadržaj odgovora ministra. Očigledno je da su razlozi zbog kojih list nije objavio materijal politički, izjavila je za list "Vzgljad" Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Nekoliko dana smo pokušavali da shvatimo šta je pravi razlog odbijanja 'Korijere dela Sera'. Predlagali smo različite varijante. Najapsurdnije što smo čuli bilo je da novine navodno nemaju dovoljno prostora za intervju. Na to smo predložili hibridni format: skraćenu verziju u štampanom izdanju, a potpunu na sajtu", istakla je Zaharova, prenosi RT Balkan.

Koliko smo bili iznenađeni, napomenula je ona, kada smo čuli da se i na sajtu, navodno, nije bilo prostora.

"Postalo je jasno da su razlozi politički. Uzgred, to nam je i nezvanično rečeno. Ali važno je shvatiti drugo: kako se uopšte filtriraju vijesti za građane Italije – a vjerovatno i ne samo za njih", dodala je ona.

Zaharova je naglasila da su pitanja na koja je odgovarao Sergej Lavrov pripremili upravo novinari ovog italijanskog lista.

"To jest, to nije materijal koji smo mi željeli da 'promovišemo'. To su odgovori koje je ministar lično, svojom rukom, napisao kao odgovor na zahtjev koji je pripremio i podnio italijanski list", napomenula je ona.

Štaviše, sama pitanja bila su prilično obimna i nisu podrazumijevala kratke, jednosložne odgovore.

"Shodno tome, Lavrov je dao sveobuhvatnu perspektivu ruske strane o temama", objasnila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, dodavši da su kasnije napravili i svojevrsnu infografiku: od 100 odsto intervjua novine su bile spremne da publici predstave samo trećinu, svega 30 odsto.

"I nije riječ samo o tome da nisu htjeli da objave sve odgovore – oni su napravili selekciju, filtraciju. Ako to nije cenzura, šta onda jeste? Cenzura je primjenjena ne samo u pogledu obima, već i, što je najodvratnije, u pogledu sadržaja. Filtrirali su sve odlomke u kojima se koristio pojam neonacizma. I to uprkos činjenici da ukrajinske vlasti već godinama veličaju nacističke kolaboracioniste i koriste nacističku simboliku", podvukla je zvaničnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ali, kako izgleda, određeni krugovi u Zapadnoj Evropi ne žele da se to probije do svesti običnih ljudi.

"Jer onda bi svaki građanin Italije postavio pitanje zašto se iz njegovog džepa plaćaju ogromne sume za neonacizam u Ukrajini", smatra Zaharova.

Takođe, napomenula je da je važno naglasiti da je intervju dat u trenutku kada se u italijanskom medijskom prostoru pojavio veliki broj lažnih vijesti i dezinformacija o Rusiji.

Cilj intervjua bio je da se građanima Italije pruži prilika da čuju stav Rusije iz prve ruke.

"Reći ću vam još nešto: sami italijanski dopisnici bili su na kraju šokirani što intervju nije objavljen i što je tako 'prepariran'. Očigledno je da to nije odluka novinarske zajednice, već onih koji na nju utiču. I izgleda da su mediji toliko uplašeni da su novinarska dužnost i profesionalna etika ustupili mjesto ovom napadu panike", zaključila je Zaharova.

Ranije je italijanski list "Korijere dela Sera" odustao od objavljivanja intervjua sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom.

Ministarstvo je prvobitno predložilo intervju kako bi se iz prve ruke dobili odgovori na aktuelna pitanja. Izdanje je s oduševljenjem prihvatilo prijedlog i poslalo obiman spisak pitanja. Lavrov je na svako od njih dao iscrpan odgovor, ali redakcija je potom odbila da tekst objavi.

"Objasnili su nam da izjave Lavrova sadrže brojne sporne tvrdnje koje bi zahtijevale provjeru činjenica ili dodatna pojašnjenja, što bi premašilo razumne obime teksta", istakli su u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije