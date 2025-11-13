Jezivo vršnjačko nasilje u Zagrebu: Dječaka (10) pretukli bokserom, prijetili da će ga ubiti

Juče se u Novom Zagrebu dogodio brutalan slučaj vršnjačkog nasilja. Novinari Večernjeg lista dobili su od poruku majke djeteta, koju prenosimo u celosti, ali zbog zaštite privatnosti neće biti objavljena imena osoba i lokacije.

"Dana 12. novembra 2025. godine, oko 15 sati, na lokaciji betonskog fudbalskog igrališta, moje dijete je bilo fizički napadnuto. Tokom napada, počinilac je više puta udario moje dijete po tijelu i glavi, nanijevši mu vidljive povrede. Modrice, ogrebotine, pa ga je gušio držeći ga za vrat. Nanio mu je ranu sluznice usta oko 3 cm s unutrašnje strane lijeve ivice usana, malenu ranu kože s lateroinferiorne strane lijevog ugla usana. Sinu su stavili dva šava s unutrašnje strane", rekla je majka dječaka.

BiH Vukanoviću rastu ambicije: Sanjana fotelja ministra ga više ne zadovoljava

Ona je zatim dodala da je u davanju iskaza u policijskoj stanici dječak je izjavio da ga je vjerovatno udario sa bokserom.

"Odgovornost na osobi koja je djetetu dala bokser je kažnjivo djelo, te će policija istražiti isto. Iz ovog izlazi da neka djeca ulaze u školu sa hladnim oružjem. Sin ima i povrede koje odgovaraju upotrebi boksera. Takođe tokom napada i tuče napadač je izgovorio riječi: "Šta je p**** ti materina!",a drugi napadač :"Ubiću te do smrti!", rekla je majka.

Tim izjavama jasno je da se radi o prijetnjama smrću, što je kod dječaka, a kasnije i kod porodice, izazvalo strah i uznemirenost.

Zanimljivosti Ova četiri znaka su na najjačem udaru retrogradnog Merkura: Čuvajte se!

"Dijete je pregledano, zbrinuto i ušiveno u Klinici za dječije bolesti Zagreb, nakon što ga je prethodno hitna služba pregledala u stanu u kojem živi. Policija je takođe obaviještena, takođe u stanu, gdje je uzeta izjava i slučaj je u obradi. Iz svega navedenog proizlazi da su sinu nanijete tjelesne povrede i upućene prijetnje smrću. Sin sutra neće pohađati školu zbog straha i bolova koje trenutno ima", piše u poruci koju je poslala majka djeteta.

Upite su novinari poslali zagrebačkoj policiji i Gradu Zagrebu, a telefonskim putem kontaktirali su i direktorku škole.

"Dobila sam tu informaciju jutros, radim na tome. Biće preduzete mjere prema učenicima i podnijete prijave svim institucijama. Treba reći da su u slučaj uključeni i učenici druge škole", rekla je kratko direktorka.

Majka je izrazila šok i nevjericu zbog činjenice da djeca tih godina u školu nose oružje poput boksera.

Zdravlje Tuberkuloza ubila 1,23 miliona ljudi

"Djeca koja su napala mog sina takođe su imala 10 godina. Ne mogu da vjerujem da se ovo dešava, ni policajci nisu mogli da vjeruju. Insistiraću na tome da se torbe u školama provjeravaju, nešto se mora preduzeti", rekla je uznemirena majka.