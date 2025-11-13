U toku sjednica Vlade Srpske o "Elektroprivredi"

U Banjaluci je u toku tematska sjednica Vlade Republike Srpske o situacuiji u Elektroprivredi Srpske.

Sjednici prisustvuju svi direktori holdinga i zavisnih preduzeća.

Minić je ranije rekao, da dok je on premijer, električna energija u Srpskoj neće biti skuplja nego u Federaciji BiH.

Istakao je da poskupljenje struje ne može biti jedini model rješavanja problema, jer bi to izazvalo domino efekat na sve segmente društva.