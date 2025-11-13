Logo
U toku sjednica Vlade Srpske o "Elektroprivredi"

13.11.2025

11:02

Komentari:

1
У току сједница Владе Српске о "Електропривреди"
U Banjaluci je u toku tematska sjednica Vlade Republike Srpske o situacuiji u Elektroprivredi Srpske.

Sjednici prisustvuju svi direktori holdinga i zavisnih preduzeća.

Minić je ranije rekao, da dok je on premijer, električna energija u Srpskoj neće biti skuplja nego u Federaciji BiH.

Istakao je da poskupljenje struje ne može biti jedini model rješavanja problema, jer bi to izazvalo domino efekat na sve segmente društva.

Tagovi:

Vlada Republike Srpske

sjednica

Komentari (1)
