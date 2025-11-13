Logo
Sjednica Vlade o Elektroprivredi Republike Srpske

13.11.2025

07:00

Сједница Владе о Електропривреди Републике Српске
Vlada Republike Srpske održaće tematsku sjednicu o situaciji u Elektroprivredi Republike Srpske.

Sjednici će prisustvovati svi direktori holdinga i zavisnih preduzeća.

Minić je za RTRS rekao, da dok je on premijer, električna energija u Srpskoj neće biti skuplja nego u Federaciji BiH.

Istakao je da poskupljenje struje ne može biti jedini model rješavanja problema, jer bi to izazvalo domino efekat na sve segmente društva.

Vlada Republike Srpske

Elektroprivreda Republike Srpske

