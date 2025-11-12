Logo
Krdo krava umalo pregazilo dijete na parkingu

Glas Srpske

12.11.2025

22:22

Стампедо
Foto: Screenshot

U tivatskom naselju Dumidran dogodio se novi incident izazvan lutajućom stokom koja već godinama ugrožava bezbjednost građana i imovinu.

Na video-snimku koji je dostavljen Vijestima vidi se dijete koje stoji između dva automobila na trotoaru, dok se nekoliko krava slobodno kreće ulicom i zatrčava prema djetetu, ali jedan muškarac uspio je da reaguje i da ga skloni na vrijeme, čime je spriječena moguća tragedija.

Incident je ponovo otvorio pitanje neodgovornog odnosa vlasnika stoke i neefikasnosti sistema koji godinama ne uspijeva da riješi taj problem.

Problem lutajuće stoke traje godinama, a prije nekoliko dana Vijesti su, pišući o tome, objavile da goveda često izlaze na Jadransku magistralu i glavnu saobraćajnicu u naselju Gradiošnica, upadaju u dvorišta i na imanja mještana, te im nanose veliku štetu.

Predsjednik Mesne zajednice Gradiošnica Dragan Bulajić tada je upozorio na dugogodišnji problem prisustva napuštenih goveda koja se slobodno kreću u predelu gornjih dijelova Tivta, od prostora Seljanova do Gradiošnice, te predstavljaju ozbiljnu prijetnju po stanovnike, imovinu i bezbjednost saobraćaja.

Lokalna uprava je u više navrata pokušavala da ruheši ili makar umanji ovaj problem, ali su je u tome ograničila aktuelna zakonska rješenja koja ne dozvoljavaju odstrel - na šta sve češće pozivaju građani koji godinama trpe štetu.

U rijetkim prilikama kada neke od životinja budu uhvaćene, njihovi vlasnici se ne javljaju da ih preuzmu, čime izbjegavaju zakonsku odgovornost.

krava

