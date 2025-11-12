Logo
Large banner

Masovna tuča u centru Zagreba

12.11.2025

19:47

Komentari:

0
Масовна туча у центру Загреба
Foto: Printscreen/Facebook

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sud‌jelovalo oko 20 maskiranih osoba. Prema neslužbenim informacijama, radi se o navijačima Dinama i Hajduka.

"Niko nije imao nikakvo oružje, tukli su se isključivo šakama i nogama. Čini se da je riječ o dinamovcima i hajdukovcima", ispričao je svjedok događaja koji je stajao svega desetak metara od sukoba.

Policija za sada nije potvrdila da se radi o obračunu navijačkih grupa. Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako se dvije grupe suprotstavljaju, a zatim na znak snimatelja kreću jedna na drugu.

- Hajde, šu**i mali, hajde - čuje se na snimku neposredno prije nego što je počela tučnjava.

Prema prvim informacijama, nema teže povrijeđenih.

- Koliko smo čuli i kako se pričalo nakon tučnjave, jedni su Bojsi, ovi lijevo, a desno, ko zna, možda Torcida, a možda učenici neke srednje škole - rekao je svjedok za Nacional.

Podijeli:

Tagovi:

Tuča

masovna tuča

Zagreb

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

Košarka

Basket kup: Igokea poslije produžetaka izgubila od Urlamaša

56 min

0
Захарова: Одсуство жеље за миром, прекршена обећања о размјени заробљеника

Svijet

Zaharova: Odsustvo želje za mirom, prekršena obećanja o razmjeni zarobljenika

58 min

0
Кијев званично обуставио преговоре са Москвом

Svijet

Kijev zvanično obustavio pregovore sa Moskvom

1 h

0
Почиње сезона загађења: Квалитет ваздуха у Српској поново опада

Republika Srpska

Počinje sezona zagađenja: Kvalitet vazduha u Srpskoj ponovo opada

1 h

0

Više iz rubrike

Осуђен Радоје Звицер

Region

Osuđen Radoje Zvicer

5 h

0
Полиција поново није нашла споменик Павлу Ђуришићу у Ђурђевим ступовима

Region

Policija ponovo nije našla spomenik Pavlu Đurišiću u Đurđevim stupovima

6 h

0
Детаљи хорора у Ријеци: Жена убила партнера?

Region

Detalji horora u Rijeci: Žena ubila partnera?

6 h

0
На једној адреси у Будви регистровано чак 2.606 страних компанија

Region

Na jednoj adresi u Budvi registrovano čak 2.606 stranih kompanija

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Novi zakon donosi velike promjene za penzionere

20

34

Centralne vijesti, 12.11.2025.

20

30

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

20

19

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20

16

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner