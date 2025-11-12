Masovna tuča u centru Zagreba

12.11.2025
Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo oko 20 maskiranih osoba. Prema neslužbenim informacijama, radi se o navijačima Dinama i Hajduka.
"Niko nije imao nikakvo oružje, tukli su se isključivo šakama i nogama. Čini se da je riječ o dinamovcima i hajdukovcima", ispričao je svjedok događaja koji je stajao svega desetak metara od sukoba.
Policija za sada nije potvrdila da se radi o obračunu navijačkih grupa. Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako se dvije grupe suprotstavljaju, a zatim na znak snimatelja kreću jedna na drugu.
- Hajde, šu**i mali, hajde - čuje se na snimku neposredno prije nego što je počela tučnjava.
Prema prvim informacijama, nema teže povrijeđenih.
- Koliko smo čuli i kako se pričalo nakon tučnjave, jedni su Bojsi, ovi lijevo, a desno, ko zna, možda Torcida, a možda učenici neke srednje škole - rekao je svjedok za Nacional.
